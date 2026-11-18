छात्र आंदोलन फिर शुरू करने की कोशिश, उम्मे हबीबा को पुलिस ने किया डिटेन, हजारीबाग में महापंचायत के ऐलान के बीच रांची में आंदोलन की थी तैयारी
झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में पारदर्शिता और नियुक्तियों में तेजी लाने की मांग ने फिर से जोर पकड़ा है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 18, 2026 at 1:52 PM IST
रांचीः झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, नियुक्तियों में देरी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है. जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से एक तरफ जहां 22 नवंबर को हजारीबाग में महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की गई है, वहीं दूसरी ओर बुधवार को रांची में आंदोलन दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई. हालांकि, आंदोलन की शुरुआत से पहले ही मंच की सदस्य उम्मे हबीबा को रांची पुलिस ने डिटेन कर लिया.
JPS मुंडा स्टेडियम के सामने धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं
जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की उम्मे हबीबा बुधवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और आंदोलन शुरू करने पहुंची थीं. इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें रोक दिया. पुलिस का कहना था कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के सामने धरना-प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं है. प्रशासन से इसकी इजाजत नहीं ली गई थी. इसी आधार पर पुलिस उन्हें अपने साथ थाने ले गई. इस दौरान आंदोलन को लेकर एक बार फिर छात्रों की मांग और प्रशासन की अनुमति का मुद्दा चर्चा में आ गया.
25 जुलाई से 20 अगस्त तक चला था आंदोलन
गौरतलब है कि जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर छात्रों ने 25 जुलाई 2026 को मोरहाबादी से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपना आंदोलन शिफ्ट किया था. यहां करीब 25 दिनों तक छात्र धरने पर बैठे रहे. आंदोलन 20 अगस्त को समाप्त हुआ था. इस दौरान उम्मे हबीबा भी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थीं. उन्होंने धरना स्थल पर भूख हड़ताल भी की थी. अब एक बार फिर आंदोलन शुरू करने की कोशिश के बीच उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया है.
हजारीबाग में जुटेंगे छात्र
इधर, जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने 22 नवंबर को हजारीबाग में छात्र महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है. मंच की तैयारी पांचों प्रमंडलों में महापंचायत के जरिए युवाओं को एकजुट करने की है. सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और जेएसएससी-सीजीएल विवाद समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है. ऐसे में रांची में बुधवार को हुई कार्रवाई के बाद छात्र आंदोलन के अगले कदम पर सबकी नजर है.
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