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छात्र आंदोलन फिर शुरू करने की कोशिश, उम्मे हबीबा को पुलिस ने किया डिटेन, हजारीबाग में महापंचायत के ऐलान के बीच रांची में आंदोलन की थी तैयारी

उम्मे हबीबा को पुलिस ने किया डिटेन ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, नियुक्तियों में देरी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है. जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से एक तरफ जहां 22 नवंबर को हजारीबाग में महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की गई है, वहीं दूसरी ओर बुधवार को रांची में आंदोलन दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई. हालांकि, आंदोलन की शुरुआत से पहले ही मंच की सदस्य उम्मे हबीबा को रांची पुलिस ने डिटेन कर लिया.

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