एबीवीपी प्रांतीय अधिवेशन की तैयारियां शुरु, तीन दिवसीय होगा कार्यक्रम, डिप्टी सीएम अरुण साव होंगे शामिल

दुर्ग में एबीवीपी का तीन दिवसीय प्रांत अधिवेशन की तैयारियां शुरु हो चुकी हैं.

Preparations for ABVP provincial convention
एबीवीपी प्रांतीय अधिवेशन की तैयारियां शुरु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 15, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
दुर्ग : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का प्रांतीय अधिवेशन आगामी 19 से 21 दिसंबर तक कला मंदिर में आयोजित होगा. इस तीन दिवसीय अधिवेशन को लेकर विधिवत भूमिपूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ. भूमि पूजन के साथ ही आयोजन की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया है. कार्यक्रम में एबीवीपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद थे.

भव्य प्रदर्शनी से होगा उद्घाटन
आयोजकों ने बताया कि 18 दिसंबर को अधिवेशन से पूर्व एक भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा. इस प्रदर्शनी के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विचारधारा, संगठनात्मक यात्रा, छात्र हितों से जुड़े आंदोलनों और सामाजिक गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा.प्रदर्शनी आमजन और विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

Preparations for ABVP provincial convention
डिप्टी सीएम अरुण साव होंगे शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

19 दिसंबर से शुरू होने वाले प्रांत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ प्रदेश भर से 500 से अधिक चुनिंदा कार्यकर्ता शामिल होंगे.अधिवेशन में संगठन की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा, आगामी कार्ययोजना, शैक्षणिक और छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा. साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए वैचारिक सत्र, प्रशिक्षण और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे- यज्ञदत्त वर्मा, प्रदेश मंत्री एबीवीपी छत्तीसगढ़

Preparations for ABVP provincial convention
तीन दिवसीय होगा कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डिप्टी सीएम अरुण साव होंगे शामिल

इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. आयोजकों ने बताया कि अरुण साव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थाई सदस्य भी हैं, ऐसे में उनकी उपस्थिति कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत होगी. अधिवेशन के दौरान उनके मार्गदर्शन में संगठन की दिशा और भूमिका पर विशेष चर्चा की जाएगी. आयोजन समिति के अनुसार कला मंदिर में होने वाला यह प्रांत अधिवेशन न केवल संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि छात्र समाज और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का भी कार्य करेगा. आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं.

