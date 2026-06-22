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राजस्थान में यूसीसी की तैयारी तेज, सरकार ने बढ़ाया कदम...कांग्रेस को ऐतराज

जयपुर: राजस्थान में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सियासी और नीतिगत चर्चा तेज हो गई है. राज्य सरकार स्तर पर इसे लेकर प्रारंभिक प्रक्रिया और अध्ययन की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है. सरकार ने विभिन्न पहलुओं पर विचार कर यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी गठित कर दी है. ये कमेटी सबसे विचार विमर्श कर जल्द अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी. उम्मीद है कि अगले विधानसभा सत्र में इसका बिल पेश कर दिया जाएगा. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को सचिवालय में मीडिया को यह जानकारी दी. पटेल के साथ गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद थे. इधर, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौपदार ने यूसीसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा. चौपदार ने कहा, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने को भाजपा सरकार यूसीसी बिल ला रही है.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, राज्य में भी समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने की दिशा में काम आगे बढ़ा दिया गया है. भारतीय संविधान के भाग-4 में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद-44 राज्य को यह प्रयास करने का निर्देश देता है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जाए. इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप राज्य सरकार ने इस विषय पर ठोस और संस्थागत पहल करने का निर्णय लिया है.

यूसीसी पर मंत्री पटेल व कांग्रेस नेता चौपदार बोले... (ETV Bharat Jaipur/Chaupdar Media Team)

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कानूनी सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और न्याय : संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के अनुसार, मंत्रिमंडल ने अप्रेल 2026 को निर्णय लिया कि राजस्थान में समान नागरिक संहिता, 2026 के लिए विधिक और प्रशासनिक स्तर पर प्रारूप तैयार करने को विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए. सरकार का मानना है कि यह केवल कानूनी सुधार नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, समान अधिकार और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है.

कमेटी लेगी सुझाव :पटेल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई है. समिति में प्रशासनिक, न्यायिक और विधिक क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं ताकि सामाजिक, संवैधानिक और व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन किया जा सके. समिति विभिन्न राज्यों के अनुभवों का अध्ययन करेगी. समिति देखेगी कि राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप किस प्रकार का मॉडल तैयार किया जा सकता है. उत्तराखंड में लागू मॉडल और अन्य राज्यों की पहल भी अध्ययन का हिस्सा बन सकती है.

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प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में : पटेल ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधायी और प्रशासनिक प्रक्रिया तय की जाएगी. फिलहाल प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है. इसे राज्य के बड़े नीतिगत सुधारों में से एक माना जा सकता है. सरकार की कोशिश रहेगी कि कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे और इसे कैबिनेट में मंजूरी देकर विधानसभा में पेश किया जाए.