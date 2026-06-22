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राजस्थान में यूसीसी की तैयारी तेज, सरकार ने बढ़ाया कदम...कांग्रेस को ऐतराज

राजस्थान में UCC की तैयारी तेज हो गई है. भजनलाल सरकार ने समिति बनाकर प्रक्रिया शुरू की. कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने जताया विरोध.

Ministers Patel and Bedham briefing the media
मीडिया को जानकारी देते मंत्री पटेल एवं बेढम (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 8:38 PM IST

7 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सियासी और नीतिगत चर्चा तेज हो गई है. राज्य सरकार स्तर पर इसे लेकर प्रारंभिक प्रक्रिया और अध्ययन की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है. सरकार ने विभिन्न पहलुओं पर विचार कर यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी गठित कर दी है. ये कमेटी सबसे विचार विमर्श कर जल्द अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी. उम्मीद है कि अगले विधानसभा सत्र में इसका बिल पेश कर दिया जाएगा. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को सचिवालय में मीडिया को यह जानकारी दी. पटेल के साथ गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद थे. इधर, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौपदार ने यूसीसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा. चौपदार ने कहा, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने को भाजपा सरकार यूसीसी बिल ला रही है.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, राज्य में भी समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने की दिशा में काम आगे बढ़ा दिया गया है. भारतीय संविधान के भाग-4 में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद-44 राज्य को यह प्रयास करने का निर्देश देता है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जाए. इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप राज्य सरकार ने इस विषय पर ठोस और संस्थागत पहल करने का निर्णय लिया है.

यूसीसी पर मंत्री पटेल व कांग्रेस नेता चौपदार बोले... (ETV Bharat Jaipur/Chaupdar Media Team)

पढ़ें: असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, देश का तीसरा राज्य बना - ASSAM UCC BILL

कानूनी सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और न्याय : संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के अनुसार, मंत्रिमंडल ने अप्रेल 2026 को निर्णय लिया कि राजस्थान में समान नागरिक संहिता, 2026 के लिए विधिक और प्रशासनिक स्तर पर प्रारूप तैयार करने को विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए. सरकार का मानना है कि यह केवल कानूनी सुधार नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, समान अधिकार और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है.

कमेटी लेगी सुझाव :पटेल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई है. समिति में प्रशासनिक, न्यायिक और विधिक क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं ताकि सामाजिक, संवैधानिक और व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन किया जा सके. समिति विभिन्न राज्यों के अनुभवों का अध्ययन करेगी. समिति देखेगी कि राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप किस प्रकार का मॉडल तैयार किया जा सकता है. उत्तराखंड में लागू मॉडल और अन्य राज्यों की पहल भी अध्ययन का हिस्सा बन सकती है.

पढ़ें: राठौड़ बोले- कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति को दिया बढ़ावा, देश में लागू हो यूसीसी

प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में : पटेल ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधायी और प्रशासनिक प्रक्रिया तय की जाएगी. फिलहाल प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है. इसे राज्य के बड़े नीतिगत सुधारों में से एक माना जा सकता है. सरकार की कोशिश रहेगी कि कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे और इसे कैबिनेट में मंजूरी देकर विधानसभा में पेश किया जाए.

क्या है UCC: समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण-पोषण और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों, चाहे उनका धर्म या समुदाय कोई भी हो. वर्तमान में भारत में विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ व्यवस्था है. UCC के संभावित उद्देश्यों में महिलाओं को समान अधिकार देना, विवाह और तलाक की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना, उत्तराधिकार के मामलों में समानता और नागरिक अधिकारों को एकरूप बनाना शामिल है.

पढ़ें:उत्तराखंड के बाद गुजरात बना दूसरा राज्य, विधानसभा में पेश किया गया समान नागरिक संहिता विधेयक

प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य

  • संवैधानिक प्रावधानः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेख है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा.
  • लैंगिक समानता (Gender Equality): इसका मुख्य उद्देश्य अलग-अलग पर्सनल लॉ में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त कर उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना है.
  • प्रमुख बदलावः विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, बहुविवाह (Polygamy) पर पूर्ण रोक, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, और पैतृक संपत्ति में बेटा-बेटी दोनों को समान अधिकार.

इन राज्यों ने लागू या पारित

  • उत्तराखंड: पहला राज्य है जिसने अपने स्तर पर समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट तैयार कर विधानसभा से पारित कराया और आधिकारिक तौर पर लागू किया
  • गुजरात: मार्च 2026 में विधानसभा ने गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक, 2026 पास किया. यह दूसरा राज्य बना
  • असम: मई 2026 में असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक (UCC BL, 2026) पारित कर दिया. यह पूर्वोत्तर (North East) का पहला ऐसा राज्य है. बिल पर राष्ट्रपति का Assent शेष है.
  • गोवा: भारत का एकमात्र राज्य है, जहां आजादी के समय से एक समान नागरिक कानून लागू है. इसे गोवा सिविल कोड (या पुर्तगाली सिविल कनक 1867) कहा जाता है. हालांकि यह पूरी तरह से आधुनिक UCC नहीं है क्योंकि इसमें कुछ समुदाय के लिए कुछ विशेष एट शामिल है.

पढ़ें: यूसीसी और बहुविवाह बिल पर ये बोले असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा

विरोध में उतरी कांग्रेस: कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौपदार ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, राजस्थान में अगर यूसीसी बिल आया तो हम खुलकर सड़कों पर इसका विरोध करेंगे. चौपदार ने कहा, राज्य सरकार इस समय कोई काम नहीं कर रही है. संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उन्हें छिनने में लगी है. इससे पहले भी भजनलाल सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लाई थी. वर्तमान में एक जाति विशेष और समाज को टारगेट कर काम किया जा रहा है. देश और देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है. हम सब हिंदुस्तान के नागरिक और हिंदुस्तान हमारे दिलों बसता है, लेकिन सीमावर्ती जिलों में समुदाय विशेष को टारगेट कर उनके धार्मिक स्थल तोड़े जा रहा है.

सरकार पर साधा निशाना: चौपदार ने कहा, राज्य सरकार ने पिछले ढाई साल में कोई काम नहीं किया, अस्पतालों में प्रसुताओं की मौत हो रही है, लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं इसलिए अब मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने को इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं ताकि समाज में ध्रुवीकरण किया जा सके. सरकार इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर कर रही है. उसी कड़ी में यूसीसी बिल ला रही है, लेकिन हम बिल का खुलकर विरोध करेंगे. आज भाजपा सरकार के मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया कि ये लोग राजस्थान में विकास नहीं करना चाहते हैं. केवल भेदभाव कर राजस्थान की गंगा जमुना तहजीब को खत्म करना चाहते हैं.

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