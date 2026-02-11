ETV Bharat / state

8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू, रेलवे कर्मचारियों ने की अलग कैटेगरी की मांग

उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

Published : February 11, 2026 at 2:47 PM IST

नई दिल्ली: आठवें वेतन आयोग को लेकर रेल कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर तेज हो गई हैं. रेलवे कर्मचारी अलग कैटेगरी की मांग कर रहे हैं.

उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी व नेशनल फेडरेशन ऑफ़ इंडियन रेलवे मेंस (एनएफआईआर) के वर्किंग प्रेजिडेंट बीसी शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ने लगी है.

आयोग के लिए चंद्रलोक में कार्यालय आवंटित कर दिया गया है. जल्द ही नेशनल काउंसिल स्तर पर इंट्रोडक्टरी मीटिंग होने की संभावना है. बीसी शर्मा के मुताबिक यह शुरुआती बैठक फरवरी के अंतिम सप्ताह में सकती है. बैठक में आयोग के सामने प्रारंभिक तौर पर रेलवे कर्मचारियों से जुड़े अहम मुद्दे रखे जाएंगे. उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने वेतन आयोग से जुड़े प्रश्नों की एक प्रश्नावली (क्वेश्चनेयर) भी जारी की है, जिस पर यूनियनें विस्तार से अपना पक्ष रखेंगी.

8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू (ETV Bharat)

बीसी शर्मा ने कहा कि रेलवे एक विशिष्ट इंडस्ट्री है. इसकी तुलना किसी अन्य विभाग से नहीं की जा सकती. देश में लगभग 12 लाख कार्यरत रेलवे कर्मचारी हैं, जबकि करीब 15 लाख से अधिक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी हैं, जो अब वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं. ऐसे में वेतन निर्धारण करते समय रेलवे की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारियों व जोखिमों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए.

महंगाई और भत्तों में संतुलन बनाने की जरूरत
उन्होंने बताया कि वर्तमान में महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत पर चल रहा है. यदि इसे मूल वेतन में मर्ज किया जाता है और जीएसटी के प्रभाव को भी जोड़ा जाता है तो रेलवे कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण का मल्टीप्लायर फैक्टर कम से कम तीन होना चाहिए. बीसी शर्मा का कहना है कि इससे कम मल्टीप्लायर होने पर आने वाले 10 वर्षों में बढ़ती महंगाई व बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संतुलन नहीं बन पाएगा.

2023 से लागू होनी चाहिये वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी-बीसी शर्मा
बीसी शर्मा ने यह भी मांग की कि वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लागू की जानी चाहिए और उसी आधार पर कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी किया जाए. उन्होंने ये भी कहा कि वेतन आयोग का काम अभी औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुआ है. हालांकि इसके सदस्य व एक डायरेक्टर की नियुक्ति हो चुकी है. जैसे ही आयोग काम शुरू करेगा, नेशनल लेवल पर एनएफआईआर सहित सभी मान्यता प्राप्त फेडरेशन व यूनियनें अपना-अपना मेमोरेंडम सौंपेंगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे में दो मान्यता प्राप्त यूनियनें हैं—उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन व नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन. इसके अलावा कई गैर-मान्यता प्राप्त फेडरेशन व श्रेणीवार संगठन भी हैं, जिन्हें अपना मेमोरेंडम देने का अधिकार होगा. यहां तक कि व्यक्तिगत स्तर पर भी स्टेकहोल्डर अपनी बात आयोग तक पहुंचा सकते हैं. आयोग सरकार द्वारा दिए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार सभी सुझावों पर विचार करेगा.

वेतन आयोग के लागू होने में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए बीसी शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को 2023 से ही इसका लाभ मिल जाना चाहिए था. देरी का मुख्य कारण आयोग की देर से नियुक्ति व पुरानी व्यवस्था है, जिसके तहत हर 10 साल में वेतन आयोग बनाया जाता है. उन्होंने सरकार से मांग की कि बैंक कर्मचारियों की तरह रेलवे के लिए भी एक परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी गठित की जाए, जो हर पांच साल में वेतन की समीक्षा करे.

उनका कहना है कि पांच साल में बाजार का परिदृश्य, महंगाई व तकनीक काफी बदल जाती है. ऐसे में स्थायी वेज रिव्यू कमेटी, जिसमें मान्यता प्राप्त फेडरेशन, नेशनल काउंसिल व मंत्रियों का समूह शामिल हो, ज्यादा प्रभावी व व्यावहारिक व्यवस्था साबित हो सकती है. बीसी शर्मा ने दोहराया कि रेलवे एक स्पेशल इंडस्ट्री है और इसके लिए अलग से श्रेणीवार विचार के साथ वेतन आयोग या विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए.

