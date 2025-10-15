ETV Bharat / state

JNU छात्र संघ चुनाव की तैयारियां तेज, चुनाव संयोजक के चयन के बाद जारी होगा शेड्यूल

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2025–26 की तैयारियां, जनरल बॉडी मीटिंग्स की अंतिम बैठक 16 अक्टूबर को, नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव

जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025–26 की तैयारियां अंतिम चरण में
जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025–26 की तैयारियां अंतिम चरण में (Etv Bharat)
October 15, 2025

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्र संघ चुनाव 2025–26 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों और केंद्रों में जनरल बॉडी मीटिंग्स (GBM) हो रही हैं, जिनकी अंतिम बैठक 16 अक्टूबर को होगी. इन बैठकों में छात्र प्रतिनिधि चुनाव समिति के सदस्य चुन रहे हैं. कुल 48 सदस्यीय समिति के गठन के बाद चुनाव संयोजक का चयन किया जाएगा, जिसके बाद आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा. संभावना है कि चुनाव नवंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किए जाएंगे.

जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश ने दी जानकारी : जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश ने कहा कि कुछ स्कूलों में जीबीएम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज और स्कूल ऑफ सोशल साइंस में बैठकें आयोजित की जानी बाकी हैं. इन बैठकों में छात्रों के मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि जीबीएम के दौरान स्कूल काउंसलर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पिछले कार्यकाल की गतिविधियों का ब्यौरा होगा. इसके बाद छात्र प्रतिनिधि चुनाव समिति के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे.

जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025–26 की तैयारियां तेज
जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025–26 की तैयारियां तेज (ETV Bharat)

48 सदस्यों की बनाई जाएगी चुनाव समिति : नीतीश ने बताया कि कुल 48 सदस्यों की चुनाव समिति बनाई जाएगी, जिसमें सभी स्कूलों से प्रतिनिधि शामिल होंगे. चुनाव समिति के गठन के बाद अगला चरण चुनाव संयोजक का चयन होगा. संयोजक के चयन के बाद ही आधिकारिक रूप से चुनाव कार्यक्रम और तारीखों की घोषणा की जाएगी. यह प्रक्रिया इस सप्ताह के अंत तक पूरी हो जाएगी.

छात्रसंघ चुनाव नवंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है: जेएनयू में पीएचडी कार्यक्रमों में सबसे अधिक एडमिशन होते हैं, इसलिए विश्वविद्यालय में नया शैक्षणिक सत्र पीएचडी के दाखिले के साथ ही शुरू माना जाता है. इस वर्ष पीएचडी सेशन 12 सितंबर से शुरू हो चुका है, जिससे यह लगभग तय माना जा रहा है कि चुनाव नवंबर के पहले हफ्ते में होंगे. पिछले छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट गठबंधन (AISF, SFI, AISA) ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी, हालांकि एक सीट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने कब्जा जमाया था. इस बार भी लेफ्ट और एबीवीपी के बीच कड़ी टक्कर की संभावना जताई जा रही है.

GRC में चुनाव से संबंधित शिकायतों और विवादों का होगा निपटारा: जेएनयू प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव से जुड़ी शिकायतों और विवादों के निपटारे के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल सेल (GRC) का गठन किया है. डीन ऑफ स्टूडेंट्स प्रो. मनुराधा चौधरी ने कहा कि यह समिति चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी शिकायतों की सुनवाई करेगी. यदि किसी छात्र या संगठन को समिति के फैसले पर आपत्ति हो तो वह कुलपति के पास अपील कर सकते हैं. कुलपति को समिति के निर्णय को बदलने या रद्द करने का अधिकार होगा. इस सेल में दो छात्र प्रतिनिधि और ईसी के सदस्य शामिल किए गए हैं, ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके.

