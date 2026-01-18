ETV Bharat / state

कुमाऊं के बाद नीति घाटी में होगा एक्सट्रीम अल्ट्रा रन, आयोजन को लेकर तैयारियां तेज

गढ़वाल की नीति घाटी में एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आयोजन होने जा रही है,

Tourism Secretary Dhiraj Singh Garbyal
पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 18, 2026 at 8:01 AM IST

देहरादून: नीति घाटी में एक्सट्रीम अल्ट्रा रन मई महीने के आखिर में होने जा रहा है, जिसकी तैयारी तेज गति से आगे बढ़ रही हैं. पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें पर्यटन सचिव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इससे पहले पिथौरागढ़ जनपद के आदि कैलाश में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया था.

पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं की बिंदुवार समीक्षा की. उन्होंने नीति घाटी में उपलब्ध आवासीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि दौड़ में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों एवं दलों के ठहरने हेतु पर्याप्त एवं सुरक्षित व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सके. पर्यटन सचिव ने होम-स्टे क्षमताओं की भी समीक्षा की और सैनिक क्षेत्र में उपलब्ध संभावित विकल्पों पर भी विस्तृत चर्चा की. बैठक के दौरान रूट रेकी टीम द्वारा नियोजित मैराथन मार्ग पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई, जिसमें मार्ग की कठिनाई, ऊंचाई, आपातकालीन सहायता एवं भूगोल का विवरण शामिल था.

पर्यटन सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नीति घाटी के इतिहास, लोककथाओं, स्थानीय पर्व-परंपराओं, भूगोल और समुदायों पर आधारित प्रचारात्मक एवं सूचनात्मक पुस्तिकाएं (booklets ) तैयार की जाए. ताकि प्रतिभागियों व पर्यटकों को घाटी के सांस्कृतिक वैभव और विशिष्ट पहचान का परिचय मिल सके.उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए और सामुदायिक सहभागिता को केंद्र में रखते हुए आगामी आयोजन की एक साझा दृष्टि विकसित की गई. यह सुनिश्चित किया गया कि स्थानीय समुदाय इस प्रतिष्ठित आयोजन का अभिन्न हिस्सा बनें तथा आयोजन पर्यावरणीय संरक्षण एवं जैव-विविधता के मानकों के अनुरूप हो. बैठक में यह तय किया गया कि नीति घाटी को विश्व मानचित्र पर विशेष रूप से एडवेंचर पर्यटन एवं एथलेटिक्स के क्षेत्र में स्थापित करने की दिशा में यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा.

बैठक में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के बंसी लाल राणा, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक (एडवेंचर), जिला पर्यटन विकास अधिकारी चमोली तथा नीति घाटी के विभिन्न ग्रामों के जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों और स्थानीय हितधारकों ने प्रतिभाग किया.

गौर हो कि इससे पहले अल्ट्रा मैराथन का आयोजन कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश में किया गया था. यहां अल्ट्रा मैराथन का आयोजन 14000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर माइनस 2 डिग्री तापमान के बीच हुआ था.

हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन
नीति घाटी अल्ट्रा रन
HIGH ALTITUDE ULTRA RUN
NITI VALLEY ULTRA RUN
UTTARAKHAND TOURISM DEPARTMENT

