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कांगड़ा में नगर निगम और निकाय चुनाव की तैयारी पूरी, 116 मतदान केंद्र बनाए गए

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर में 34-34 मतदान केंद्र हैं, जबकि अन्य नगर निकायों में वार्डों की संख्या के अनुसार ही मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

कांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया, 'इन 8 निकायों में 2 नगर निगम, 5 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत शामिल हैं. चुनाव के लिए जिले में कुल 116 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे'.

धर्मशाला: कांगड़ा जिले में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस बार जिले के कुल 8 शहरी निकायों में चुनाव होंगे, जिनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा शेड्यूल जारी किया जा चुका है.

हेमराज बैरवा ने कहा चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स और एसडीएम के साथ विस्तृत बैठक की जा चुकी है. बैठक में तैयारियों की समीक्षा के साथ-साथ अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि चुनाव आयोग के नियमों और रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक के अनुसार सभी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी नगर निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से कराए जाएंगे. ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) और कमिश्निंग को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि मतदान सुबह निर्धारित समय पर शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा, जिसके बाद उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. हालांकि, नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर की मतगणना निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार 31 मई को की जाएगी. बैरवा ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि कांगड़ा जिले में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो.

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