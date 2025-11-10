ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में बुर्का और घूंघट वाली महिलाओं के लिए खास जानकारी, कैसे डालेंगी वोट?

बुर्का और घूंघट को लेकर चुनाव आयोग सख्त : बुर्का और घूंघट को लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त है. इसको लेकर हर बूथ पर वोलेंटियर वन और टू को प्रतिनियुक्त किया गया है. भारत- नेपाल सीमा सील कर दिया गया है. जिले से सटे यूपी के सीमा को भी सील कर दिया गया है.

बुर्का और घूंघट जांच के लिए वोलेंटियर वन नियुक्त : जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया की ''बुर्का और घूंघट की जांच के लिए वोलेंटियर वन को रखा गया है. जिसमे महिला कर्मचारी मौजूद है. पोलिंग एजेंट के कहने पर वोलेंटियर वन बुर्का और घूंघट में रहने वाली मतदाताओं की पहचान करेंगे.''

बेतिया: बिहार में दूसरे चरण का प्रचार रविवार शाम को खत्म हो गया है. अब 11 नवंबर को मतदान होना है. जिसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने चुनाव के पारदर्शिता को लेकर सख्त संदेश दिए है. इनका कहना है कि जिले में बोगस वोट किसी भी कीमत पर नहीं पड़ने दिया जायेगा इसलिए किसी भी बूथ पर बुर्का और घूंघट में जाने वाले मतदाताओं की जांच की जाएगी.

बेतिया में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर तैयारी पूरी (ETV Bharat)

वहीं बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने जिला में बाहरी लोगो को सख्त संदेश दिया है जितने लोग बाहरी है, जो राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार के लिए आए है वो जल्द से जल्द जिला को छोड़ दे. वैसे लोगो के लिए पुलिस ने रविवार देर रात से तलाशी अभियान शुरू कर दी है.

नौ विधानसभा में 11 नवंबर को मतदान, तैयारी पूरी : जिले में नौ विधानसभा में 11 नवंबर को मतदान होना है. जिसको लेकर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. जिला में गांव से लेकर शहर तक केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस बल से छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सभी बूथ पर केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की गई है. मतदान के पारदर्शिता को ले जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस कप्तान पूरी तरह सतर्क हैं.

फर्जी मतदान ना होने को लेकर प्रशासन सख्त : मतदान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने संयुक्त रूप से बताया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बेतिया में निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. यह मतदान खत्म होने तक कार्यरत रहेगा. यहां फर्जाी मतदान नहीं हो पाएंगे.

बेतिया विधानसभा सीट पर दिलचस्प है मुकाबला : भाजपा की वरिष्ठ नेता और बिहार की पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने इस सीट से पांच बार जीत दर्ज किया है. 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को 18,079 वोटों के अंतर से हराया था. भाजपा जहां इस विधानसभा चुनाव में जीत और स्पष्ट बढ़त के विश्वास के साथ उतरी है वही कांग्रेस और राजद का नया तालमेल और स्थानीय जातीय समीकरणों में हो रहे बदलाव बेतिया को एक रोचक मुकाबले का केंद्र बना दिया है , जहां मामूली अंतर भी परिणाम को प्रभावित कर सकता है.

