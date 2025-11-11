नए लुक में दिखेगा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थल, ढाई करोड़ की लागत से होगा सौंदर्यीकरण

ETV Bharat / state

खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक गांव को अब एक नया और आकर्षक ट्राइबल लुक देने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

भगवान बिरसा मुंडा खुंटकटी द्वार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 10:34 AM IST

Updated : November 11, 2025 at 11:21 AM IST

खूंटीः भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव उलिहातू स्थित बिरसा ओड़ा को अब एक नया और आकर्षक ट्राइबल लुक देने की तैयारी शुरू हो गई है. राज्य सरकार ने इसके लिए ढाई करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दे दी है. स्वीकृति मिलते ही जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग इस परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कार्य प्रारंभ कर चुके हैं. परियोजना के तहत बिरसा ओड़ा परिसर का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार किया जाएगा.

बिरसा ओड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित है

मुख्य द्वार को तोड़कर उसे एक पारंपरिक आदिवासी डिजाइन में पुनर्निर्माण किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को प्रवेश करते ही आदिवासी संस्कृति की झलक मिल सके. इसके साथ ही पूरे परिसर को बिरसा मुंडा की जीवनशैली, उनकी परंपराओं और आदिवासी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा. इसी बिरसा ओड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित है.

जानकारी देते पर्यटन पदाधिकारी राजेश चौधरी (Etv Bharat)

भारत सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट के निर्माण के लिए राशि दी

गौरतलब है कि भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय में भगवान बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट के निर्माण के लिए 40 करोड़ की सिर्फ स्वीकृति ही नहीं दी, बल्कि इसके लिए राशि भी आवंटित कर दी है. नये साल में इसका भी कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है. इस योजना के तहत बिरसा से जुड़े छह गांवों को जोड़ा गया है.

पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की कोशिश

जिला पर्यटन पदाधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि वर्तमान में बिरसा ओड़ा की दीवारों पर की गई पेंटिंग और सजावट बिरसा मुंडा के सांस्कृतिक स्वरूप से मेल नहीं खाती है. इसलिए राज्य सरकार ने इसे उनके असली कल्चरल आइडेंटिटी के अनुरूप विकसित करने का निर्णय लिया है. नए स्वरूप में पारंपरिक कला, चित्रकला, मूर्तिकला और प्राकृतिक सौंदर्य को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे यह स्थल राज्य और देशभर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके.

आने वाली पीढ़ियां बिरसा मुंडा के विचार, संघर्ष को गहराई से जान सकेंगी

उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी. इसके पूरा होने के बाद उलिहातू न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी एक नई पहचान हासिल कर सकेगा. सरकार का उद्देश्य है कि बिरसा मुंडा के विचार, संघर्ष और सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियां और गहराई से जान सके.

Last Updated : November 11, 2025 at 11:21 AM IST

भगवान बिरसा मुंडा
ANCESTRAL VILLAGE OF BIRSA MUNDA
ULIHATU VILLAGE IN KHUNTI
भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती
BHAGWAN BIRSA MUNDA

