रजरप्पा में शारदीय नवरात्र पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भव्य तैयारी, आर्टिफिशियल और विदेशी फूलों से सजेगा मां का दरबार
रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है.
Published : October 12, 2026 at 6:13 PM IST
रामगढ़: प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं. नवरात्र के पावन अवसर पर माता के दरबार को भव्य और आकर्षक रूप देने की तैयारी है. मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे फूलों, आकर्षक विद्युत सज्जा और खूबसूरत सजावटी सामग्रियों से सजाया जा रहा है.
मंदिर को भव्य रूप देने के लिए कोलकाता से पहुंचे कारीगर
खास बात यह है कि मंदिर को नया और भव्य रूप देने के लिए कोलकाता से कारीगरों की विशेष टीम पहुंची है, जो दिन-रात मेहनत कर रही है. सजावट पूरी होने के बाद मां का दरबार और भी आकर्षक नजर आएगा.
शारदीय नवरात्र में बढ़ जाती है मंदिर की रौनक
वहीं, नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं और साधकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. रामगढ़ जिले के रजरप्पा में स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठों में शुमार है. यहां सालभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के दौरान मंदिर की रौनक और भी बढ़ जाती है. इसे देखते हुए मंदिर न्यास समिति की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है.
मंदिर को मनमोहक रूप देने की तैयारी
मंदिर के वरिष्ठ पुजारी लोकेश पंडा ने बताया कि मंदिर परिसर को भव्य रूप देने के लिए कोलकाता से कारीगरों की टीम पहुंची है. कारीगर दिन-रात जुटकर मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाने में लगे हैं. इस बार फूलों की सजावट के साथ विशेष विद्युत सज्जा भी की जाएगी. आर्टिफिशियल फूलों के अलावा विदेशी फूलों का इस्तेमाल कर मंदिर परिसर को नया और मनमोहक रूप देने की तैयारी है.
राज्य के दूसरे इलाकों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु मंदिर
सजावट पूरी होने के बाद मां का दरबार रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों की खूबसूरती से जगमगाएगा. मंदिर परिसर की भव्यता श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनने वाली है. वही, नवरात्र को लेकर मंदिर परिसर स्थित हवन कुंडों की साफ-सफाई और रंग-रोगन का काम भी किया जा रहा है. 9 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों से साधक यहां पहुंचकर पूजा-पाठ, मंत्रोच्चार और हवन करते हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं और साधकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है.
9 दिनों तक विशेष पूजा-अर्चना का माहौल
शारदीय नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है. रजरप्पा के इस पावन धाम में भी नवरात्र के 9 दिनों तक विशेष पूजा-अर्चना का माहौल रहता है. मंदिर न्यास समिति की तैयारियों के बीच अब श्रद्धालुओं को माता के भव्य और सुसज्जित दरबार के दर्शन का इंतजार है.
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