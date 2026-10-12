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रजरप्पा में शारदीय नवरात्र पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भव्य तैयारी, आर्टिफिशियल और विदेशी फूलों से सजेगा मां का दरबार

मां छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा ( Etv Bharat )

रामगढ़: प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं. नवरात्र के पावन अवसर पर माता के दरबार को भव्य और आकर्षक रूप देने की तैयारी है. मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे फूलों, आकर्षक विद्युत सज्जा और खूबसूरत सजावटी सामग्रियों से सजाया जा रहा है.

मंदिर को भव्य रूप देने के लिए कोलकाता से पहुंचे कारीगर