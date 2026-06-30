ETV Bharat / state

कोरबा में किसानों को पिछले वर्ष जितना ही यूरिया देने का दावा, कुल लक्ष्य की तुलना में 56% हुआ भंडारण

कोरबा में किसानों को यूरिया देने की तैयारी शुरू हो गई है. इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं.

Distribution of fertilizer in Korba
कोरबा में खाद का वितरण (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 10:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: खरीफ वर्ष 2026 के दौरान किसानों को उर्वरकों की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने की की तैयारी शुरू कर दी गई है. प्रशासन का दावा है कि पिछले वर्ष के जितना ही यूरिया किसानों को दिया जाएगा. इस उद्देश्य से कृषि विकास और किसान कल्याण सहित जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सहकारी क्षेत्र में यूरिया वितरण के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

इन दावों के बीच अब तक सरकारी समितियों में लक्ष्य के अनुसार उर्वरक का भंडारण नहीं हो सकता है. अब तक की स्थिति में लगभग 56% भंडारण ही सुनिश्चित किया जा सका है. ऐसे में जरूर के मुताबिक उर्वरक का वितरण करना किसी चुनौती से कम नहीं है. पूर्व में जारी निर्देशों में यूरिया वितरण से संबंधित कुछ प्रावधानों को वर्तमान उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए रद्द कर नई व्यवस्था लागू की गई है.

Farming and Agriculture in Korba
कोरबा में खेती किसानी (ETV BHARAT)

शासन के निर्देशों के अनुसार किसानों को यूरिया का वितरण एकमुश्त या फिर संबंधित सहकारी समिति में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर किया जाएगा. यदि किसी समिति में तत्काल पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध नहीं है. तो किसान की पात्रता के अनुसार शेष मात्रा बाद में स्टॉक उपलब्ध होने पर प्रदान की जाएगी.

farmer preparing for farming in Korba.
कोरबा में खेती की तैयारी करता किसान (ETV BHARAT)

कृषि विभाग ने किया पर्याप्त स्टॉक का दवा

कृषि विभाग के अनुसार कोरबा में खरीफ सीजन के लिए खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. उर्वरकों की कोई कमी नहीं है. आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. हालांकि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2026 के लिए कुल 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का आवंटन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है. इसमें यूरिया, डीएपी (DAP), एनपीके (NPK), एसएसपी (SSP) और एमओपी (MOP) शामिल हैं.

किसानों को खाद वितरण के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली अपनाई जाती है. छोटे और सीमांत किसानों (2.5 एकड़ तक भूमि वाले) को यूरिया की पूरी मात्रा एक बार में दी जा रही है. जबकि बड़े किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार किश्तों में खाद उपलब्ध कराई जा रही है. संशोधित आदेश के तहत किसानों को खाद प्रदान किया जाता है.

लक्ष्य के अनुरूप अब तक नहीं हुआ भंडारण

कोरबा जिले में खरीफ सीजन 2026 के लिए खाद के भंडारण और उपलब्धता की स्थिति फिलहाल संतोषजनक नहीं है. कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार सहकारी क्षेत्र के लिए 12,700 मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 7,132.58 मीट्रिक टन (लगभग 56.16%) खाद का भंडारण सहकारी समितियों में किया जा चुका है. किसान अब तक लगभग 1,129.94 मीट्रिक टन खाद का उठाव कर चुके हैं.

वर्तमान में समितियों में 6,002.64 मीट्रिक टन खाद का स्टॉक उपलब्ध है, जो किसानों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है. कृषि विभाग का दावा है कि जैसे-जैसे खाद की मांग आएगी, उसी के अनुपात में पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाएगा.

नैनो उर्वरक का भी किया जाएगा वितरण

इस वर्ष विभागों द्वारा यूरिया और डीएपी की आपूर्ति को संतुलित रखने के लिए योजना बनाई गई है. सरकार की मंशा के अनुरूप एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है. सहकारी समितियों में पिछले वर्ष की मांग के आधार पर 80% यूरिया और 60% डीएपी का पारंपरिक भंडारण किया जा रहा है. जबकि शेष 20% यूरिया और 40% डीएपी की आवश्यकता को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के माध्यम से पूरा करने की योजना है. नैनो उर्वरक के संबंध में कई बार किसान गुणवत्ताहीन होने शिकायत भी कर चुके हैं. देखना होगा इस वर्ष इसकी गुणवत्ता कैसी रहती है.

प्रभावित नहीं होगा कृषि कार्य - कलेक्टर

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने इस विषय में जानकरी दी है. उन्होंने कहा कि राज्य शासन से दिशा निर्देश जारी होने के पश्चात कृषि विभाग के अधिकारियों, सहकारी संस्थाओं और संबंधित एजेंसियों को इन संशोधित दिशा-निर्देशों का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. ताकि खरीफ सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सके और कृषि कार्य प्रभावित न हो.

कवर्धा में किसानों का चक्का जाम, निकाली ट्रैक्टर रैली, कवर्धा बिलासपुर नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित

पानी में हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती, बिना मिट्टी के उगाई जाती है फसल

TAGGED:

FARMERS IN KORBA
KHARIF SEASON
कोरबा में यूरिया वितरण
छत्तीसगढ़ में खाद संकट
SUPPLY FERTILIZERS TO CG FARMERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.