बरसाना में होली की तैयारियां जारीं; जानें किस दिन कहां खेली जाएगी विश्व प्रसिद्ध होली

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि 24 फरवरी को लड्डूमार होली और 25 को विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली खेली जाएगी.

बरसाना में होली की तैयारियां जारीं.
बरसाना में होली की तैयारियां जारीं. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 2:53 PM IST

मथुरा: बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. गुरुवार को जिलाधिकारी सीपी सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने रंगीली गलियों का भी निरीक्षण किया. साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए.

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि 24 फरवरी को लड्डूमार होली और 25 को विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली खेली जाएगी. बरसाना की विश्व प्रसिद्ध होली देखने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं.

होली से एक दिन पहले बरसाना के मंदिर श्री लाडली राधा रानी मंदिर में समाज गायन के बाद होली खेलने का निमंत्रण दिया जाता है. 24 फरवरी को लड्डूमार होली मंदिर प्रांगण में खेली जाती है. अगले दिन 25 फरवरी को बरसाना कस्बे में विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली खेली जाएगी.

जिलाधिकारी सीपी सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

कहां और कब होगी होली

  • 21 फरवरी को गोकुल के गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम में होली.
  • 24 फरवरी को बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर में लड्डूमार होली और समाज गायन.
  • 25 फरवरी को बरसाना की रंगीली गलियों के साथ मंदिर में विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली
  • 26 फरवरी को नंदगांव के नंद भवन में लठ्ठमार होली
  • 27 फरवरी को वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान और द्वारकाधीश मंदिर में रंगभरी एकादशी से रंगों की होली
  • 28 फरवरी को गोकुल छड़ीमार होली होगी.
  • 5 मार्च को दाऊजी में हुरंगा
  • 9 मार्च को चौरासी खंबा मंदिर में होली

इसकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने विभागों से सभी काम जल्द पूरा करने के लिए कहा है. यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सड़क निर्माण, साफ-सफाई और विशेष सजावट का काम समय से पूरा करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं.

40 दिन की होली: ब्रज में पूरे 40 दिनों तक होली खेली जाती है. बसंत पंचमी के दिन से होली की शुरुआत होती है. रंगभरी एकादशी के दिन मंदिरों से लेकर साधु संतों के आश्रम में होली के अनेक रंग देखने को मिलेंगे.

