ETV Bharat / state

बरसाना में होली की तैयारियां जारीं; जानें किस दिन कहां खेली जाएगी विश्व प्रसिद्ध होली

बरसाना में होली की तैयारियां जारीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. गुरुवार को जिलाधिकारी सीपी सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने रंगीली गलियों का भी निरीक्षण किया. साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि 24 फरवरी को लड्डूमार होली और 25 को विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली खेली जाएगी. बरसाना की विश्व प्रसिद्ध होली देखने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. होली से एक दिन पहले बरसाना के मंदिर श्री लाडली राधा रानी मंदिर में समाज गायन के बाद होली खेलने का निमंत्रण दिया जाता है. 24 फरवरी को लड्डूमार होली मंदिर प्रांगण में खेली जाती है. अगले दिन 25 फरवरी को बरसाना कस्बे में विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली खेली जाएगी. जिलाधिकारी सीपी सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)