प्रयागराज : माघ मेला 2027 की तैयारियां शुरू; पुलिस अधिकारियों ने किया भूमि पूजन, 10 हजार जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान
इस बार लगभग 20 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 5:33 PM IST
प्रयागराज : आगामी माघ मेला 2027 की तैयारियां परवान चढ़ने लगी हैं. रविवार को मेला प्रशासन और पुलिस विभाग की तरफ से पारंपरिक भूमि और ध्वज पूजन के साथ मेले का औपचारिक शंखनाद किया गया. इस दौरान संगम क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे. 54 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए करीब 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे.
जानकारी के मुताबिक, इस बार लगभग 20 करोड़ श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में मेला प्रशासन के सामने सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौती रहेगी. इसलिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के चाक-चौबंद और 'बेंचमार्क स्टैंडर्ड' वाले इंतजाम करने का दावा किया है.
प्रमुख स्नान पर्वों पर रहेगी कड़ी निगरानी
मेले के दौरान पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे छह प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी. इसे देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया है. तैनात किए जाने वाले 10 हजार जवानों के जिम्मे केवल घाटों की सुरक्षा ही नहीं होगी, बल्कि पूरे मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन, सुगम यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी रहेगी.
आला अधिकारी और संत रहे मौजूद
संगम की रेती पर आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया के साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) डॉ. अजयपाल शर्मा, मेले के सहायक नोडल अधिकारी आईपीएस विवेक चंद्र यादव और प्रशासन के अन्य अफसर शामिल हुए. इस अवसर पर बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलबीर गिरि भी उपस्थित रहे. अधिकारियों ने मां गंगा और बड़े हनुमान जी से मेले के निर्विघ्न और सकुशल संपन्न होने की कामना की.
1976 से चली आ रही यह परंपरा
भूमि पूजन के बाद पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने बताया कि माघ मेले की तैयारियों की शुरुआत में सबसे पहले पुलिस लाइन के निर्माण की परंपरा साल 1976 में तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी त्रिनाथ मिश्रा के कार्यकाल से शुरू हुई थी. उन्होंने कहा कि पुलिस ध्वज विभाग के गौरव का प्रतीक है और इसी ध्वज के सान्निध्य में पुलिसकर्मी मेला क्षेत्र व शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं.
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