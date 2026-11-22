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प्रयागराज : माघ मेला 2027 की तैयारियां शुरू; पुलिस अधिकारियों ने किया भूमि पूजन, 10 हजार जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान

माघ मेला 2027 की तैयारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : आगामी माघ मेला 2027 की तैयारियां परवान चढ़ने लगी हैं. रविवार को मेला प्रशासन और पुलिस विभाग की तरफ से पारंपरिक भूमि और ध्वज पूजन के साथ मेले का औपचारिक शंखनाद किया गया. इस दौरान संगम क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे. 54 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए करीब 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे.

माघ मेला 2027: पुलिस अधिकारियों ने किया भूमि पूजन (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, इस बार लगभग 20 करोड़ श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में मेला प्रशासन के सामने सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौती रहेगी. इसलिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के चाक-चौबंद और 'बेंचमार्क स्टैंडर्ड' वाले इंतजाम करने का दावा किया है.