राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शिफ्ट होगी जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं, तैयारी शुरू
पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी सेवाओं को नजदीक स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी है.
Published : July 3, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 5:11 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में शामिल और पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल गुरू तेग बहादुर (जीटीबी) हॉस्पिटल की इमरजेंसी सेवाओं को नजदीक स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी है. इस बदलाव के तहत जीटीबी हॉस्पिटल ने मरीजों को भर्ती करने और ऑपरेशन से जुड़ी टेस्टिंग शुरू कर दी है, ताकि इमरजेंसी केयर का ट्रांसफर बिना किसी रुकावट के हो सके.
जीटीबी अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक (प्रशासन) डॉ. प्रवीन कुमार ने बताया कि जीटीबी के इमरजेंसी ब्लॉक को जरूरत के हिसाब से तैयार कराना है. इसके लिए वहां रिनोवेशन का काम प्रस्तावित है. इसलिए इमरजेंसी सेवाओं को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए सेवाओं को चरणों में शिफ्ट करने का काम अब ट्रायल के दौर में है. दो जुलाई को, नए ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में दो सफल ऑपरेशन हुए, इनमें एक न्यूरोसर्जरी और एक ऑर्थोपेडिक केस जो नई सुविधा की तैयारी को परखने की दिशा में एक अहम कदम है.
लैब में टेस्टिंग की सुविधा: उन्होंने बताया कि इस चरणबद्ध बदलाव में मेडिसिन, सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स जैसे विभाग शामिल होंगे और सेवाओं को एक योजनाबद्ध तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा. नए इमरजेंसी ब्लॉक में 24 घंटे लैबोरेटरी सपोर्ट भी जीटीबी हॉस्पिटल की ओर से दिया जाएगा, ताकि डायग्नोस्टिक सेवाएं बिना किसी रुकावट के मिलती रहें. इस ट्रायल रन का मकसद इमरजेंसी ऑपरेशन पूरी तरह ट्रांसफर होने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल वर्कफ्लो और सपोर्ट सेवाओं की अच्छी तरह से जांच करना है. हॉस्पिटल प्रशासन सात जुलाई तक पूरी इमरजेंसी सेवाओं को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि इस बदलाव के दौरान मरीजों की देखभाल में कोई रुकावट न आए.
200 बेड के साथ 6 ऑपरेशन थिएटर: डॉ. प्रवीन कुमार ने बताया कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमें चार नंबर ब्लॉक अलॉट किया गया, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर तक बिल्डिंग है. इस पूरी बिल्डिंग में 200 बेड उपलब्ध हैं. साथ ही 6 ऑपरेशन थिएटर हमें दिए गए हैं. पूरा ब्लॉक इमरजेंसी के हिसाब से पूरी तरह से व्यवस्थित है. यहां आने वाले मरीजों का हम सुविधाजनक तरीके से इलाज कर पाएंगे. वहां इलाज कराने के लिए आए लोगों ने इसपर आपत्ति नहीं जताई. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी अस्पताल भी नजदीक है इमरजेंसी शिफ्ट होने से उन्हों कोई परेशानी नहीं होगी. बस हमें इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए.
जानकारी के लिए बोर्ड लगाने की मांग: अपनी पोती के एक्सीडेंट के बाद जीटीबी की इमरजेंसी में इलाज के लिए पहुंचे दिनेश ने कहा कि दोनों ही अस्पताल नजदीक हैं. राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यहां की इमरजेंसी चली जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है. जीटीबी की भी इमरजेंसी बंद करके तैयार हो जाएगी तो यहां भी सुविधा बढ़ जाएगी. यह भी अच्छा काम हो रहा है. इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है.
बोर्ड लगाने का दिया सुझाव: उनके अलावा जीटीबी अस्पताल में अपने रिश्तेदार को देखने आए मनोज ने कहा कि राजीव गांधी में इमरजेंसी शिफ्ट हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा. वहां बस स्टैंड भी नजदीक है. मेट्रो वाली सारी गाड़ियां वहां आती हैं. वहां पहुंचना और सुविधाजनक रहेगा. इससे कोई समस्या नहीं आएगी. उधर अस्पताल में अपनी मां को दिखाने आई कोमल ने कहा कि अभी मरीजों को पता नहीं है कि जीटीबी की इमरजेंसी राजीव गांधी अस्पताल में शिफ्ट हो रही है. इसलिए शिफ्ट करने से पहले जानकारी के लिए बोर्ड लगा दिए जाएं.
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