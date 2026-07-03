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राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शिफ्ट होगी जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं, तैयारी शुरू

जीटीबी की इमरजेंसी राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी ( ETV Bharat )