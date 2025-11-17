दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव की तैयारियां शुरू, दिसंबर में हो सकता है मतदान
15 दिसंबर तक SMR में अपना पंजीकरण व नवीनीकरण कराने वाले डॉक्टर ही चुनाव में वोटिंग के लिए हकदार होंगे.
Published : November 17, 2025 at 4:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) की कार्यकारी समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए इन कदमों से जल्द ही काउंसिल के आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए चुनाव की घोषणा होने की उम्मीद है. काउंसिल चुनाव को लेकर जारी सूचना के मुताबिक, चुनावी प्रक्रिया अगले महीने दिसंबर 2025 में शुरू हो सकती है, जिससे राजधानी के हजारों पंजीकृत डॉक्टरों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा.
जानिए क्यों हो रहे चुनाव?
डीएमसी में पिछले कुछ समय से कामकाज प्रभावित हो रहा था. वित्तीय अनियमितताओं और पूर्व रजिस्ट्रार को अवैध सेवा विस्तार देने के आरोपों के बाद, सरकार ने लगभग पांच महीने पहले (जून 2025) काउंसिल की कार्यकारी समिति को भंग कर दिया था. इस कारण चिकित्सा लापरवाही की शिकायतों पर सुनवाई और नए डॉक्टरों का पंजीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य अटक गए थे. एम्स (AIIMS) रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) सहित कई डॉक्टर संगठन लगातार डीएमसी के कामकाज को बहाल करने की मांग कर रहे थे.
चुनावी प्रक्रिया और तैयारी
चुनाव कराने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम राज्य चिकित्सा रजिस्टर (SMR) को अपडेट करना है. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) और काउंसिल की कार्यकारी रजिस्ट्रार डॉ. वत्सला अग्रवाल ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. काउंसिल कार्यालय में एसएमआर 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच उपलब्ध रहेगा. 15 दिसंबर तक एसएमआर में अपना पंजीकरण व नवीनीकरण कराने वाले डॉक्टर ही चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगे.
डॉक्टरों में उम्मीद और विवाद
डीएमसी के दोबारा गठन की तैयारियों से डॉक्टरों और मरीजों दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे शिकायत निवारण और नए पंजीकरण की प्रक्रिया सुचारू हो सकेगी. हालांकि, काउंसिल के पूर्व सदस्य और डीएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. हरीश गुप्ता ने मांग की है कि अनियमितता की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट को पहले सार्वजनिक किया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए.
बता दें कि डीएमसी की कार्यकारी समिति में कुल 25 सदस्य होते हैं, जिनमें से आठ सदस्य सीधे चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होते हैं. बाकी सदस्य विभिन्न मेडिकल कॉलेजों, दिल्ली सरकार और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन जैसे संस्थानों से आते हैं. दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है और जल्द ही चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान होने की संभावना है.
