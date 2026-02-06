ETV Bharat / state

दो युवा नेताओं के स्वागत की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता, RJD और BJP दफ्तर में भव्य कार्यक्रम

बीजेपी में नितिन बनीन के अध्यक्ष बनने के बाद आरजेडी ने भी तेजस्वी यादव को कमान सौंप दी. अब दोनों के स्वागत की तैयारी है.

Bihar Politics
तेजस्वी यादव और नितिन नबीन के स्वागत की तैयारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 6, 2026 at 8:45 PM IST

6 Min Read
पटना: बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है. एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद तेजस्वी यादव के स्वागत की तैयारी जोरों पर है तो वहीं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के बाद नितिन नबीन के पहली बार पटना आगमन को लेकर उत्साह का माहौल है. दोनों ही दल अपने-अपने शीर्ष नेताओं के स्वागत को यादगार बनाने में जुटे हैं.

राजद कार्यालय में स्वागत की तैयारी: तेजस्वी यादव के राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यालय में खास तैयारी की जा रही है. 7 फरवरी को पटना स्थित राजद कार्यालय में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे. इसके लिए कार्यालय को सजाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. राजद नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी. युवा नेतृत्व के हाथ में कमान आने से संगठन को मजबूती मिलेगी और पार्टी आगामी चुनावों के लिए और सशक्त होकर उभरेगी.

Tejashwi Yadav
राबड़ी देवी और लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

युवा नेतृत्व से बढ़ेगी पार्टी की ताकत: राजद की विधान पार्षद उर्मिला ठाकुर का कहना है कि पार्टी की कमान सबसे युवा अध्यक्ष के हाथ में गई है. कल उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन समारोह का आयोजन पार्टी कार्यालय में किया जा रहा है. सभी पार्टी के कार्यकर्ता उनके अभिनंदन के लिए उत्सुक हैं. जहानाबाद के विधायक राहुल शर्मा का मानना है कि पार्टी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण इसीलिए है क्योंकि एक युवा नेतृत्व में पार्टी जा रही है और लालू प्रसाद जैसी बड़े शख्सियत उनके पीछे खड़े हैं. तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पार्टी और मजबूत होगी.

तेजस्वी यादव के स्वागत की तैयारी (ETV Bharat)

"तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और समानता की विचारधारा को मजबूती मिलेगी. पार्टी कार्यकर्ता इस बदलाव को लेकर उत्साहित हैं और पूरे जोश के साथ स्वागत समारोह की तैयारी कर रहे हैं. आम लोगों के जन सरोकार से जुड़े हुए सवाल को हुए सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेंगे. तेजस्वी यादव वैसे मजबूत नेता हैं, जैसे नेपोलियन के नेतृत्व में उनकी सेना आगे बढ़ाने का काम करती थी."- उर्मिला ठाकुर, विधान परिषद सदस्य, आरजेडी

भाजपा में भी उत्सव का माहौल: दूसरी ओर भाजपा में भी उत्सव जैसा माहौल है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार पटना आ रहे हैं. 9 फरवरी को उनके बिहार दौरे को लेकर पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है. उनके स्वागत के लिए पार्टी कार्यालय से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच खास उत्साह है. भाजपा नेताओं का कहना है कि एक बिहारी और युवा नेता का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है. इससे राज्य के कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ा है.

Nitin Nabin
बीजेपी अध्यक्ष बने नितिन नबीन (ETV Bharat)

"बिहार के एक नौजवान और ऊर्जावान नेता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. एक बिहारी होने के नाते सभी को इस पर गर्व है. उन्होंने कहा कि नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी. उनके बिहार आगमन को लेकर पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं. उनके अभिनंदन समारोह को लेकर पार्टी भव्य तैयारी का आयोजन कर रही है."- संजय मयूख, विधान पार्षद, बीजेपी

Nitin Nabin
बीजेपी नेताओं के साथ नितिन नबीन (ETV Bharat)

बिहार के लिए गर्व का क्षण: वहीं, बीजेपी विधायक और खेल एवं युवा मामलों की मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिहार दौरे को लेकर पार्टी के तरफ से व्यापक तैयारी की जा रही है. एनडीए के वोटर और सपोर्टर के बीच खुशी का माहौल है. जब वह कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, तब भी उनका भव्य स्वागत किया गया था. उन लोगों के मन में एक खास तरह का उत्साह है क्योंकि देश के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार से होना गर्व की बात है.

नितिन नबीन के स्वागत की तैयारी (ETV Bharat)

"नितिन नबीन जी के नेतृत्व में भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी. अध्यक्ष बनने के बाद उनका पटना आगमन कार्यकर्ताओं के लिए खास अवसर है. सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ उनके स्वागत की तैयारी में लगे हैं. यह दौरा पार्टी के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा."- श्रेयसी सिंह, मंत्री, बिहार सरकार

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे का मानना है कि राजद और भाजपा दोनों के स्वागत कार्यक्रम यह संकेत दे रहे हैं कि बिहार की राजनीति में युवा नेतृत्व को लेकर बड़ा संदेश दिया जा रहा है. एक तरफ तेजस्वी यादव को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो दूसरी तरफ नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से भाजपा में भी नया उत्साह है. दोनों ही दल अपने-अपने नेताओं के जरिए संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश में हैं.

Nitin Nabin
पीएम मोदी के साथ नितिन नबीन (ETV Bharat)

तेजस्वी के सामने चुनौती: वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉ. संजय कुमार का कहना है कि लालू यादव के बेटे होने के नाते तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान धीरे-धीरे उनकी तरफ शिफ्ट होती जा रही है. इसी की कड़ी में उन्हें पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. हर कोई जानता है कि पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तेजस्वी यादव ही बनेंगे लेकिन तेजस्वी के सामने कुछ चुनौती भी है. आरजेडी को मजबूत करने के साथ-साथ सहयोगी दलों और महागठबंधन को एकजुट रखना होगा.

Tejashwi Yadav
आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"तेजस्वी यादव भले ही लालू प्रसाद के बेटे हैं लेकिन लालू प्रसाद जैसा करिश्मा तेजस्वी यादव में नहीं है. हालांकि 2015 से लेकर 2025 तक यानी 10 वर्षों से अधिक के राजनीतिक जीवन में तेजस्वी यादव ने कई मौकों पर अपने आप को साबित भी किया है लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ी, उससे तेजस्वी यादव की कमजोरी सामने आ गई."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

