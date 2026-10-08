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सीमापुरी में बिल्डिंग गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में, हादसे के बाद हुई क्षतिग्रस्त इमारतों को भी हटाने की तैयारी

सीमापुरी में बिल्डिंग हादसा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के सीमापुरी में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत और बचाव अभियान गुरुवार को पूरा हो गया. हादसे के बाद मौके पर दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, MCD और NDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रहीं. मलबा हटाने के लिए JCB व दूसरी मशीनों की मदद ली गई. हादसे के बाद आसपास की कुछ इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. एमसीडी ने अब इन इमारतों को भी हटाने की तैयारी शुरू कर दी है.

MCD के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार के मुताबिक, पहले हादसे वाली जगह से पूरा मलबा हटाया जाएगा और इसके बाद क्षतिग्रस्त इमारतों को चरणबद्ध तरीके से डेमोलिश किया जाएगा. सीमापुरी का इलाका काफी कंजस्टेड है. ऐसे में क्षतिग्रस्त इमारतों को हटाते समय विशेष सावधानी बरती जाएगी, ताकि आसपास की दूसरी इमारतें प्रभावित न हों.