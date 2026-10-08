सीमापुरी में बिल्डिंग गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में, हादसे के बाद हुई क्षतिग्रस्त इमारतों को भी हटाने की तैयारी
प्रशासन का फोकस मलबा हटाने और इलाके को सुरक्षित करने पर है. उसके बाद जो डैमेज्ड बिल्डिंग है उसका भी डेमोलिशन किया जाएगा. पढ़ें खबर..
Published : October 8, 2026 at 7:28 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के सीमापुरी में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत और बचाव अभियान गुरुवार को पूरा हो गया. हादसे के बाद मौके पर दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, MCD और NDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रहीं. मलबा हटाने के लिए JCB व दूसरी मशीनों की मदद ली गई. हादसे के बाद आसपास की कुछ इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. एमसीडी ने अब इन इमारतों को भी हटाने की तैयारी शुरू कर दी है.
MCD के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार के मुताबिक, पहले हादसे वाली जगह से पूरा मलबा हटाया जाएगा और इसके बाद क्षतिग्रस्त इमारतों को चरणबद्ध तरीके से डेमोलिश किया जाएगा. सीमापुरी का इलाका काफी कंजस्टेड है. ऐसे में क्षतिग्रस्त इमारतों को हटाते समय विशेष सावधानी बरती जाएगी, ताकि आसपास की दूसरी इमारतें प्रभावित न हों.
हादसे में मृतक महिला के पिता सलीम ने बताया कि घटना की सूचना पाकर परिवार मौके पर पहुंचा तो मकान मलबे में तब्दील हो चुका था. परिवार के लोगों ने खुद मलबे से चार लोगों को बाहर निकाला. इसके बाद दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और MCD के कर्मचारियों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की. मेरी बेटी का नाम गुड़िया था, जिसकी हादसे में मौत हो गई. वहीं हादसे में सलमा नामक महिला भी घायल हुई, जिसके पैर-हाथ के साथ सिर में भी चोट आई. उसके दोनों बच्चों को बच्चों को भी चोट आई, जिन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. वहीं सलमा अब भी अस्पताल में है.
फिलहाल प्रशासन का फोकस मलबा हटाने और इलाके को सुरक्षित करने पर है. इसके बाद हादसे से प्रभावित आसपास की इमारतों पर MCD की कार्रवाई होगी. जो बिल्डिंग गिरी है उसके चलते आसपास की बिल्डिंग भी थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई है. फिलहाल हम मलबा हटा रहे हैं. उसके बाद जो डैमेज्ड बिल्डिंग है उसका भी डेमोलिशन करेंगे. इन इमारतों को धीरे-धीरे हटाया जाएगा, ताकि किसी अन्य बिल्डिंग पर इसका असर न पड़े. हम इस कार्रवाई को बहुत ही सावधानी के साथ करेंगे.
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उधर गुरुवार को कुछ लोग सामान निकालने के लिए मलबे के बीच पहुंचते रहे. किसी को अपने जरूरी दस्तावेजों की चिंता थी, तो कोई घर में रखे सामान और कीमती चीजों को निकालने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और संबंधित कर्मचारियों से मलबा हटाने से पहले उन्हें अपना सामान तलाशने और निकालने का मौका देने की मांग की, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया. इसी मुद्दे को लेकर तनाव की स्थिति भी देखने को मिली. इस दौरान स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के बीच कहासुनी हुई. रेशमा नामक महिला ने कहा, जाने वाले तो चले गए, लेकिन मलबे में जिनका सामान है उसे ये लोग बिना पूछे कैसे ले जाएंगे.
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