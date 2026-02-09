ETV Bharat / state

जंगल को बचाने के लिए हरे पेड़ों की ली जाएगी बलि, ये है वन महकमे का फायर प्लान

उत्तराखंड में फायर लाइन व्यवस्थित करने का काम चल रहा है. कई क्षेत्रों में हरे पेड़ों को काटने की तैयारी है.

Uttarakhand Forest Department
उत्तराखंड में फायर लाइन व्यवस्थित करने का कार्य जारी (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 9, 2026 at 7:05 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर जंगलों की आग को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. हर साल की तरह इस बार भी 15 फरवरी से फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू हो रहा है, जो 15 जून तक चलेगा. जंगल को आग से बचाने के लिए हरे-भरे पेड़ों की कटाई का भी प्लान है, जिसके लिए बड़ी संख्या में हरे पेड़ों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही इन्हें काटते हुए फायर लाइन को सुव्यवस्थित कर लिया जाएगा.

वन विभाग राज्य में करीब 13 हजार किलोमीटर क्षेत्र में फायर लाइन व्यवस्थित करने का काम कर रहा है. फायर लाइन यानी जंगल के भीतर ऐसी खाली पट्टियां, जहां पेड़-पौधे नहीं होते ताकि आग एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक न फैल सके. लेकिन समस्या यह है कि कई इलाकों में इन फायर लाइनों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए हरे पेड़ों को चिन्हित कर काटने की तैयारी की जा रही है. दरअसल उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है जहां हर साल जंगल की आग बड़े पैमाने पर तबाही मचाती है. राष्ट्रीय स्तर पर भी जंगल की आग के बढ़ते मामलों के चलते उत्तराखंड कई बार सुर्खियों में रहा है.

लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होता है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है और कई बार जनहानि तक की घटनाएं सामने आती हैं. ऐसे में वन विभाग इस बार फायर सीजन से पहले ज्यादा आक्रामक और व्यापक तैयारी में जुटा है. इस साल की एक बड़ी खासियत यह है कि जंगल की आग से निपटने के लिए वन विभाग अकेले मैदान में नहीं उतर रहा. करीब 20 से ज्यादा विभागों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है. आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस, राजस्व, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा और स्थानीय प्रशासन समेत कई विभागों के बीच समन्वय की योजना बनाई गई है.

इसी कड़ी में 13 फरवरी को राज्य स्तर पर एक बड़े मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, ताकि फायर सीजन शुरू होने से पहले व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति को परखा जा सके. वन विभाग के अनुसार 15 फरवरी से 15 जून तक का समय सबसे संवेदनशील माना जाता है. गर्मी, सूखी पत्तियां और पहाड़ी इलाकों में तेज हवाएं आग को तेजी से फैलाती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए फायर लाइनों की सफाई, मरम्मत और नए क्षेत्रों में फायर लाइन विकसित करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है.

वन विभाग का तर्क है कि कई इलाकों में पुराने फायर लाइन मार्ग पूरी तरह झाड़ियों और पेड़ों से भर चुके हैं. वहां आग रोकने के लिए फायर लाइन को फिर से उपयोगी बनाना जरूरी है. इसके लिए चिन्हित पेड़ों को हटाया जा रहा है. विभाग यह भी दावा कर रहा है कि केवल जरूरत के हिसाब से ही कटाई होगी और बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.

तैयारियों की बात करें तो इस बार फायर स्टेशन से लेकर कर्मचारियों के इंश्योरेंस तक पर खास ध्यान दिया जा रहा है. जंगल की आग से जूझने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा कवर, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है. अस्थायी तौर पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती भी की जा रही है, ताकि संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई हो सके.

इसके साथ ही तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है. सैटेलाइट आधारित अलर्ट सिस्टम, ड्रोन सर्विलांस और रियल टाइम फायर मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों के इस्तेमाल की योजना है, ताकि आग लगते ही तुरंत जानकारी मिल सके और नुकसान को न्यूनतम किया जा सके. बजट को लेकर भी इस बार वन विभाग पहले से सतर्क नजर आ रहा है. आपदा मद के अलावा राज्य सरकार और विभागीय संसाधनों से सभी डिवीजनों को उनकी डिमांड के अनुसार बजट जारी किया जा चुका है. मकसद साफ है फायर सीजन के दौरान पैसों की कमी किसी भी स्तर पर बाधा न बने.

पढ़ें-

TAGGED:

हरे पेड़ों को काटने की तैयारी
उत्तराखंड वन विभाग
PREPARATION CUT GREEN TREES
DEHRADUN LATEST NEWS
UTTARAKHAND FOREST DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.