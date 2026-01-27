ETV Bharat / state

खुशखबरीः चंबल बुझाएगी अलवर की प्यास, संशोधित डीपीआर में शामिल

चंबल का पानी आने से अलवर शहर में करीब 264 लाख लीटर पानी की कमी पूरी हो सकेगी.

REVISED DPR FOR WATER, CHAMBAL RIVER WATER TO ALWAR
अलवर शहर का विहंगम दृश्य. (ETV Bharat alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 7:04 PM IST

3 Min Read
अलवरः लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे अलवर शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है. अब चंबल का पानी अलवर लाने की तैयारी है. राज्य सरकार की ओर से तैयार संशोधित डीपीआर में अब अलवर शहर को भी शामिल किया गया है. अभी तक चंबल का पानी भरतपुर जिले तक आ रहा था, लेकिन अब जुगरावर से दो प्वाइंटों से यह पानी अलवर शहर लाने की तैयारी है. चंबल का पानी आने से अलवर शहर में करीब 264 लाख लीटर पानी की कमी पूरी हो सकेगी. वहीं, अलवर में पानी की कमी पूरी करने के लिए ईआरसीपी योजना, बीसलपुर, सिलीसेढ़ से पानी लाने की योजना भी पाइप लाइन में है.

राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि अलवर शहर में लंबे समय से चल रही पानी की कमी को पूरा करने के लिए अब चंबल नदी का पानी लाने की योजना तैयार की गई है. राज्य सरकार की ओर से चंबल योजना के लिए तैयार की गई संशोधित डीपीआर में अलवर शहर को भी शामिल किया गया है. इसके लिए भरतपुर जिले के जुगरावर से दो प्वाइंटों से अलवर शहर में पानी लाया जाएगा. जुगरावर में दो प्वाइंट छोड़े जाएंगे.

पढ़ेंः इंदौर की तरह अजमेर पर भी संकट! नालों और सीवरेज लाइन से होकर गुजर रही पेयजल लाइन, लोगों में डर और चिंता

काफी हद तक कमी पूरी होगीः मंत्री ने बताया कि चंबल का पानी आने के बाद अलवर शहर में पानी की कमी काफी हद तक पूरी हो सकेगी. उन्होंने बताया कि चंबल से प्रतिदिन करीब 50 एमएलडी पानी अलवर शहर में लाने की योजना है. अभी चंबल योजना का पानी भरतपुर व धौलपुर जिलों तक आ रहा है. वन मंत्री शर्मा ने बताया कि अलवर शहर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सिलीसेढ़ से पानी लाने की योजना पहले ही राज्य सरकार बजट में घोषित कर चुकी है. मुख्यमंत्री इस परियोजना का अलवर में शिलान्यास कर चुके हैं. इसके अलावा ईआरसीपी की योजना से भी अलवर को पानी आना है. उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव से पहले अलवर शहर में पानी की कमी को पूरा कर लिया जाएगा.

पानी की मांग व आपूर्ति में अंतर बड़ाः अलवर शहर में प्रतिदिन 574 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है, जबकि करीब 310 लाख लीटर पेयजल की सप्लाई हो रही है. अभी 264 लाख लीटर पानी की कमी चल रही है. वहीं, गर्मियों के सीजन में अलवर शहर में करीब 40 लाख लीटर पानी की मांग और बढ़ जाती है, इससे मांग व आपूर्ति का अंतर 300 लाख लीटर से ज्यादा पहुंच जाता है. मांग और आपूर्ति का यही अंतर अलवर शहर का पेयजल संकट रहा है. इसी मांग को पूरा करने के लिए अलवर में सतही पेयजल योजना की जरूरत है, इसकी पूर्ति के लिए चम्बल से पानी लाने की योजना तैयार की गई है.

चंबल से पानी लाने का सपना होगा पूराः अलवर में पानी लाने के लिए पिछले दो दशकों से कई योजनाएं चर्चा में रही. इनमें चंबल, यमुना का पानी लाने, ईआरसीपी योजना, बीसलपुर योजना, सिलीसेढ़ आदि योजनाओं की खूब चर्चा रही. इनमें ज्यादातर योजनाएं राजनीतिक भाषणों में गूंजती रही. शुरुआत में अलवर में चंबल का पानी लाने की चर्चा शुरू हुई, हालांकि यह योजना लंबे समय तक भाषणों तक सीमित रही. अब संशोधित डीपीआर में अलवर को शामिल करने से पानी की कमी काफी हद तक पूरी हो सकेगी.

