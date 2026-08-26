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बारां की परवन नदी में बोटिंग की तैयारी...शेरगढ़ अभयारण्य एवं आंचोली बांध निहारेंगे सैलानी

वन्यजीव विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है. इस बारे में शुरुआती सर्वे हो चुका है.

Parwan River flowing through the Shergarh Sanctuary.
शेरगढ़ अभयारण्य में बहती परवन नदी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 2:45 PM IST

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कोटा: बारां जिले के अटरू तहसील स्थित शेरगढ़ अभयारण्य में कोटा की चंबल सफारी की तर्ज पर सैलानियों को लुभाने की तैयारी हैं. वन्यजीव विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है. इसके लिए शुरुआती सर्वे हो चुका है. इसमें शेरगढ़ अभयारण्य से गुजर रही पर परवन नदी की खूबसूरती बोटिंग के जरिए दिखाई जाएगी. चंबल सफारी में की तरह यहा भी 12 किमी की बोटिंग होगी. साथ ही परवन नदी पर बने आंचोली डैम की खूबसूरती भी दिखाएंगे. इस फॉरेस्ट एरिया का जिम्मा वन्यजीव विभाग के पास है, जिसके मुख्य वन संरक्षक और उप वन संरक्षक समेत विभिन्न कोटा बैठते हैं.

डीसीएफ (वन्यजीव) प्रमोद कुमार धाकड़ ने कहा, शेरगढ़ अभयारण्य को भी पर्यटन से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं. प्रस्ताव अनुमति के लिए सीसीएफ, चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन व राज्य सरकार को भेजेंगे. सहायक वन संरक्षक पंकज कुमार मीणा ने बताया कि बोटिंग शुरू करने के लिए जेटी बनी है. हमने प्राथमिक सर्वे कर लिया. इसके तहत नाव से 6 किलोमीटर जाना और 6 किमी आना तय किया है. इसमें नाहरियां और आंचोली डैम आएगा.

Preparations underway to attract tourists to Baran.
बारां में सैलानियों को लुभाने की तैयारी (ETV Bharat Kota)

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विस्थापित होने पर रोजगार की कयावद: शेरगढ़ के सहायक वन संरक्षक पंकज कुमार मीणा ने बताया कि रिजर्व एरिया से दो गांव के लोगों को विस्थापित करना है. इनके रोजगार की व्यवस्था करना चाह रहे हैं. पाड़ाखोह और सुरपा गांव से 104 परिवार विस्थापित करने हैं. इनके लिए कुछ बजट जारी हुआ है. इनमें केवल चार परिवार ही वहां रहते हैं. शेष परिवार को लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत भुगतान किया जाएगा.

प्रे-बेस बढ़ाने पर जोर: डीसीएफ प्रमोद कुमार धाकड़ का कहना है कि शेरगढ़ अभयारण्य में हम दो एंक्लोजर भी बढ़ाने वाले हैं. वहां एक 18 और दूसरा 20 हेक्टेयर का एंक्लोजर होगा. इसके जरिए हम प्रे-बेस बढ़ाएंगे. दूसरी जगह से भी प्रे-बेस शिफ्ट किया जाएगा. इन्हें केवलादेव नेशनल पार्क और अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से शिफ्ट किया जाएगा. रिजर्व में तेंदुआ, रस्टी स्पॉटेड कैट (दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली), लकड़बग्घा, चीतल, सांभर, चिंकारा और मगरमच्छ सहित कई वन्यजीव हैं.

चीता बसाने की लंबे अर्से से मांग: परवन नदी के सहारे शेरगढ़ अभयारण्य है. यहां शेरगढ़ किला भी है. वन्यजीव प्रेमी और चंबल सफारी के कॉ-ऑर्डिनेटर बृजेश विजयवर्गीय बोले, शेरगढ़ अभयारण्य चीते के लिए सबसे मुफीद है. यहां मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क की तरह ही घास के मैदान हैं. फॉरेस्ट एरिया है. यहां चीतों के लिए अनुकूल वातावरण और प्रे-बेस मौजूद हैं.चीता बसाने की लंबे अर्से से मांग है.

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