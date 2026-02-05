ETV Bharat / state

पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण से खुलेंगे विकास के नए आयाम, कुमाऊं में पर्यटन और आर्थिकी होगी मजबूत

रुद्रपुर: कुमाऊं मंडल में विकास के नए आयाम खुलने जा रहे हैं. पंतनगर एयरपोर्ट 793 एकड़ भूमि पर ना सिर्फ ईंट-सीमेंट का ढांचा, बल्कि कुमाऊं के आर्थिक, शैक्षणिक और पर्यटन भविष्य का मजबूत आधार बनने जा रहा है. जिस पंतनगर एयरपोर्ट ने अब तक सीमित उड़ानों के जरिए क्षेत्र को देश से जोड़े रखा, वहीं आने वाले दो वर्षों में यानि कि 2028 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस आधुनिक हवाई अड्डे के रूप में नई पहचान हासिल करेगा. 1342 मीटर के मौजूदा रनवे की जगह अब 3000 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा, जिस पर बड़े यात्री विमान बोइंग, एयरबस जैसे तमाम बड़े हवाई जहाज आसानी से उतर सकेंगे.

कुमाऊं मंडल के तराई में बसे पंतनगर में इन दिनों सिर्फ दीवारें नहीं उठ रहीं, बल्कि भविष्य की नींव रखी जा रही है. जहां कभी छोटे विमानों की उड़ानों की आवाज गूंजती थी, वहां अब 793 एकड़ में फैला एक ऐसा एयरपोर्ट आकार ले रहा है, जो आने वाले समय में उत्तराखंड की विकास यात्रा को नई दिशा देगा. पंतनगर एयरपोर्ट का यह विस्तार किसी सामान्य निर्माण परियोजना से कहीं आगे की कहानी बयां करेगा. एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बाद बेहतर कनेक्टिविटी, नए निवेश, बढ़ते पर्यटन और युवाओं के लिए उभरते अवसरों को सामने लाएगा.

अब तक एयरपोर्ट के 1372 मीटर लंबे रनवे पर छोटे विमानों की आवाजाही होती थी, लेकिन जल्द ही यहां 3000 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा. जिसमें बोइंग, एयरबस समेत बड़े विमान सीधे पंतनगर उतर सकेंगे. एयरपोर्ट विस्तारीकरण के बाद कुमाऊं क्षेत्र देश के बड़े महानगरों से कुछ घंटों में जुड़ सकेगा. पहले चरण में 387 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले टर्मिनल भवन आधुनिक एयरपोर्ट की परिभाषा को साकार करेगा. 8500 वर्ग मीटर में फैला यह टर्मिनल एक समय में 475 यात्रियों और सालाना 10 लाख से अधिक यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा. टर्मिनल में दो एयर ब्रिज, एस्केलेटर, लिफ्ट, ऑटोमैटिक पार्किंग, फूड कोर्ट, रिटेल शॉप्स और कार रेंटल जैसी सुविधाएं यात्रियों को महानगरों जैसा अनुभव देगी.

पंतनगर एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि कुमाऊं की अर्थव्यवस्था के लिए भी वरदान साबित होने जा रहा है. सिडकुल, औद्योगिक इकाइयों, कृषि विश्वविद्यालय और स्थानीय व्यवसायों को तेज हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी. पर्यटक अब नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत तक कम समय में पहुंच सकेंगे, जिससे पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी.