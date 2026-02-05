ETV Bharat / state

पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण से खुलेंगे विकास के नए आयाम, कुमाऊं में पर्यटन और आर्थिकी होगी मजबूत

उत्तराखंड सरकार पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने के लिए हवाई सेवाओं के विस्तार पर जोर दे रही है.

Pantnagar Airport Expansion
सरकार हवाई सेवाओं के विस्तार पर दे रही जोर (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 5, 2026 at 8:07 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: कुमाऊं मंडल में विकास के नए आयाम खुलने जा रहे हैं. पंतनगर एयरपोर्ट 793 एकड़ भूमि पर ना सिर्फ ईंट-सीमेंट का ढांचा, बल्कि कुमाऊं के आर्थिक, शैक्षणिक और पर्यटन भविष्य का मजबूत आधार बनने जा रहा है. जिस पंतनगर एयरपोर्ट ने अब तक सीमित उड़ानों के जरिए क्षेत्र को देश से जोड़े रखा, वहीं आने वाले दो वर्षों में यानि कि 2028 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस आधुनिक हवाई अड्डे के रूप में नई पहचान हासिल करेगा. 1342 मीटर के मौजूदा रनवे की जगह अब 3000 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा, जिस पर बड़े यात्री विमान बोइंग, एयरबस जैसे तमाम बड़े हवाई जहाज आसानी से उतर सकेंगे.

कुमाऊं मंडल के तराई में बसे पंतनगर में इन दिनों सिर्फ दीवारें नहीं उठ रहीं, बल्कि भविष्य की नींव रखी जा रही है. जहां कभी छोटे विमानों की उड़ानों की आवाज गूंजती थी, वहां अब 793 एकड़ में फैला एक ऐसा एयरपोर्ट आकार ले रहा है, जो आने वाले समय में उत्तराखंड की विकास यात्रा को नई दिशा देगा. पंतनगर एयरपोर्ट का यह विस्तार किसी सामान्य निर्माण परियोजना से कहीं आगे की कहानी बयां करेगा. एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बाद बेहतर कनेक्टिविटी, नए निवेश, बढ़ते पर्यटन और युवाओं के लिए उभरते अवसरों को सामने लाएगा.

अब तक एयरपोर्ट के 1372 मीटर लंबे रनवे पर छोटे विमानों की आवाजाही होती थी, लेकिन जल्द ही यहां 3000 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा. जिसमें बोइंग, एयरबस समेत बड़े विमान सीधे पंतनगर उतर सकेंगे. एयरपोर्ट विस्तारीकरण के बाद कुमाऊं क्षेत्र देश के बड़े महानगरों से कुछ घंटों में जुड़ सकेगा. पहले चरण में 387 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले टर्मिनल भवन आधुनिक एयरपोर्ट की परिभाषा को साकार करेगा. 8500 वर्ग मीटर में फैला यह टर्मिनल एक समय में 475 यात्रियों और सालाना 10 लाख से अधिक यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा. टर्मिनल में दो एयर ब्रिज, एस्केलेटर, लिफ्ट, ऑटोमैटिक पार्किंग, फूड कोर्ट, रिटेल शॉप्स और कार रेंटल जैसी सुविधाएं यात्रियों को महानगरों जैसा अनुभव देगी.

पंतनगर एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि कुमाऊं की अर्थव्यवस्था के लिए भी वरदान साबित होने जा रहा है. सिडकुल, औद्योगिक इकाइयों, कृषि विश्वविद्यालय और स्थानीय व्यवसायों को तेज हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी. पर्यटक अब नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत तक कम समय में पहुंच सकेंगे, जिससे पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी.

पहली बार पंतनगर एयरपोर्ट से कार्गो सेवाएं शुरू होंगी. कृषि उत्पाद, औद्योगिक सामान और स्थानीय उत्पाद अब सीधे हवाई मार्ग से देश के बड़े बाजारों तक पहुंच सकेंगे. यह सुविधा स्थानीय उद्यमियों और किसानों के लिए नए बाजारों के द्वार खोलेगी. खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में उगाये जाने वाले मोटे अनाज को नेशनल लेवल का बाजार कुछ ही घंटों में आसानी से मिल सकेगा.

पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बाद एप्रन क्षमता में भी बड़ा इजाफा किया जा रहा है. जहां अभी तक एयरपोर्ट पर एक समय में केवल दो विमानों के पार्किंग की व्यवस्था थी, वहीं विस्तार कार्य पूरा होने के बाद यहां एक साथ पांच विमानों के खड़े होने की सुविधा उपलब्ध होगी. इससे उड़ानों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी.

इस सुविधा से कुमाऊं मंडल के औद्योगिक, पर्यटन और कारोबारी विकास को नई रफ्तार मिलेगी. पंतनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर पवन कुमार के अनुसार, यह एयरपोर्ट कुमाऊं का गेटवे है और इसका विस्तार पूरे उत्तराखंड के लिए विकास के नए द्वार खोलेगा. राज्य सरकार के सहयोग से सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट का नया कलेवर सिर्फ उड़ानों की संख्या नहीं बढ़ाएगा, बल्कि कुमाऊं के सपनों को नई ऊंचाई देगा. एयरपोर्ट से आने वाले वर्षों में तराई से पहाड़ तक विकास की नई रेखा खींचेगी.

पढ़ेंः

TAGGED:

पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार
उत्तराखंड पंतनगर एयरपोर्ट
PANTNAGAR AIRPORT EXPANSION
UDHAM SINGH NAGAR LATEST NEWS
UTTARAKHAND PANTNAGAR AIRPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.