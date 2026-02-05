प्रयागराज से उत्तराखंड के कर्णप्रयाग तक सीधे रेल संपर्क की तैयारी, पहाड़ों की यात्रा होगी आसान
यूपी के प्रयागराज से उत्तराखंड के पर्वतीय तीर्थों तक पहुंचना अब आसान होगा. रेलवे की चल रही एक बड़ी परियोजना दिसंबर 2028 तक पूरी होगी.
February 5, 2026
प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज से उत्तराखंड के पर्वतीय तीर्थों तक पहुंचना आने वाले सालों में कहीं अधिक सुगम हो जाएगा. रेलवे की चल रही एक बड़ी परियोजना दिसंबर 2028 तक पूरी होगी. इससे प्रयागराज से सीधे कर्णप्रयाग तक जाया जा सकेगा. इस कड़ी के जुड़ते ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ा लाभ मिलेगा.
अभी स्थिति यह है कि प्रयागराज से सीधी ट्रेन केवल ऋषिकेश तक उपलब्ध है. इसके बाद यात्रियों को पहाड़ी सड़क मार्ग अपनाना पड़ता है, जहां मौसम और ट्रैफिक के कारण सफर लंबा और थकाऊ हो जाता है. प्रस्तावित रेल लाइन शुरू होने पर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच का सफर काफी घट जाएगा और यात्रियों को समय की बड़ी बचत होगी.
इस रेल परियोजना के पूरा होने पर प्रयागराज संगम–योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस का विस्तार कर्णप्रयाग तक करने की योजना है. इस परियोजना के शुरू होते ही चारधाम यात्रा में लगने वाला समय लगभग आधा हो जताएगा. अभी सड़क मार्ग से ऋषिकेश से कर्ण प्रयाग पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं. बाद में यह दूरी ट्रेन से केवल दो से तीन घंटे में आसानी से तय की जा सकेगी.
पहाड़ों के बीच बन रही नई रेल लाइन
उत्तर रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच लगभग 125 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग तैयार किया जा रहा है. इस परियोजना को रेल विकास निगम लिमिटेड देख रहा है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इसे देश की जटिल रेल परियोजनाओं में गिना जा रहा है. पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाई जा रही हैं और गहरी घाटियों पर ऊंचे पुल तैयार हो रहे हैं.
रेलवे अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य कई हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा है. परियोजना पूरी होने के बाद उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के साथ-साथ पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी बेहतर हो जाएगी.
इस रेलखंड को विकसित करने में उत्तर मध्य रेलवे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है. महाकुंभ 2025 में रिकॉर्ड स्पेशल ट्रेनों का सकुशल संचालन करवाने वाले डीआरएम व एनसीआर के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक रहे हिमांशु बड़ौनी को प्रतिनियुक्ति पर हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) का मुख्य परियोजना प्रबंधक बनाकर भेजा गया है. उनके अनुभव का लाभ इस परियोजना को मिलेगा.
14.58 किलोमीटर लंबी देश की सबसे बड़ी सुरंग इसी रेलमार्ग पर
हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि इस रेलमार्ग पर कुल 16 सुरंगें प्रस्तावित हैं. इनमें एक सुरंग की लंबाई करीब 14.5 किलोमीटर है, जो देश की सबसे लंबी रेल सुरंगों में शामिल होगी. फिलहाल सबसे लंबी रेल सुरंग के रूप में पीर पंजाल रेलवे सुरंग जानी जाती है, जोकि जम्मू और कश्मीर में है.
इस रेलमार्ग पर कई बड़े पुल भी बनाए जा रहे हैं. सबसे ऊंचे पुल की लंबाई 46.99 मीटर है. सबसे बड़ा पुल श्रीनगर के पास बनेगा, जोकि 489 मीटर रहेगा. पूरी परियोजना में 6 रोड ब्रिज, 2 ओवरब्रिज और 3 अंडरब्रिज भी शामिल हैं.
कर्णप्रयाग को अंतिम स्टेशन और टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां 25 रेल लाइनों की व्यवस्था रहेगी. इस रूट पर कुल 12 रेलवे स्टेशन होंगे. इस खंड पर यात्री ट्रेनों को लगभग 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की योजना है.
मालगाड़ियों के लिए अलग गति मानक तय किए जाएंगे. रेल सेवा शुरू होने के बाद सड़क मार्ग पर दबाव कम होगा और तीर्थयात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक विकल्प मिलेगा.
