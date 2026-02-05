ETV Bharat / state

प्रयागराज से उत्तराखंड के कर्णप्रयाग तक सीधे रेल संपर्क की तैयारी, पहाड़ों की यात्रा होगी आसान

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज से उत्तराखंड के पर्वतीय तीर्थों तक पहुंचना आने वाले सालों में कहीं अधिक सुगम हो जाएगा. रेलवे की चल रही एक बड़ी परियोजना दिसंबर 2028 तक पूरी होगी. इससे प्रयागराज से सीधे कर्णप्रयाग तक जाया जा सकेगा. इस कड़ी के जुड़ते ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ा लाभ मिलेगा.

अभी स्थिति यह है कि प्रयागराज से सीधी ट्रेन केवल ऋषिकेश तक उपलब्ध है. इसके बाद यात्रियों को पहाड़ी सड़क मार्ग अपनाना पड़ता है, जहां मौसम और ट्रैफिक के कारण सफर लंबा और थकाऊ हो जाता है. प्रस्तावित रेल लाइन शुरू होने पर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच का सफर काफी घट जाएगा और यात्रियों को समय की बड़ी बचत होगी.

इस रेल परियोजना के पूरा होने पर प्रयागराज संगम–योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस का विस्तार कर्णप्रयाग तक करने की योजना है. इस परियोजना के शुरू होते ही चारधाम यात्रा में लगने वाला समय लगभग आधा हो जताएगा. अभी सड़क मार्ग से ऋषिकेश से कर्ण प्रयाग पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं. बाद में यह दूरी ट्रेन से केवल दो से तीन घंटे में आसानी से तय की जा सकेगी.

पहाड़ों के बीच बन रही नई रेल लाइन

उत्तर रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच लगभग 125 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग तैयार किया जा रहा है. इस परियोजना को रेल विकास निगम लिमिटेड देख रहा है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इसे देश की जटिल रेल परियोजनाओं में गिना जा रहा है. पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाई जा रही हैं और गहरी घाटियों पर ऊंचे पुल तैयार हो रहे हैं.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य कई हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा है. परियोजना पूरी होने के बाद उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के साथ-साथ पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी बेहतर हो जाएगी.