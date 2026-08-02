शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर लुकैयाटांड़ में होगा भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम, सीएम हेमंत करेंगे गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण
रामगढ़ के नेमरा और लुकैयाटांड़ में शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसकी तैयारी जोर-शोर से चल रही है.
Published : August 2, 2026 at 8:06 PM IST
रामगढ़:झारखंड आंदोलन के पुरोधा और राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा, लुकैयाटांड़ में मनाई जाएगी. इस अवसर पर भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की जाएगी. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ कई मंत्री और नेता शामिल होंगे और लुकैयाटांड़ स्थित सोना सोबरन स्कूल के प्रांगण में स्थापित गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे.
शिबू सोरेन की पुण्यतिथि कार्यक्रम को लेकर नेमरा व लुकैयाटांड़ में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है. बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ताओं, समर्थकों और गुरुजी को अपना आदर्श मानने वाले लोगों के कार्यक्रम में पहुंचने की संभावना है. आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है.
गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का होगा अनावरण
इस संबंध में जेएमएम संयोजक मंडली के सदस्य विनोद किस्कू ने बताया कि 4 अगस्त को गुरुजी की पुण्यतिथि पर विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की जाएगी. उन्होंने कहा कि लुकैयाटांड़ में गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना है. इसके लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गुरुजी को चाहने और उन्हें अपना आदर्श मानने वाले बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे.
गुरुजी के परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे
वहीं जिला परिषद सदस्य रेखा सोरेन ने कहा कि लुकैयाटांड़ में गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा. पहली पुण्यतिथि को लेकर तैयारियां चल रही हैं. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में गुरुजी के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहेंगे. उनके अनुसार, परिवार के साथ बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग भी श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे.
शरीर पर गुदवा रखा है गुरुजी और दुर्गा सोरेन का नाम
गुरुजी को अपना आदर्श मानने वाले बम की श्रद्धा भी चर्चा भी जिलेभर में हो रही है. उन्होंने अपने शरीर पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन और दुर्गा सोरेन का नाम गुदवा रखा है. बम का कहना है कि गुरुजी को सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि झारखंड के लोग बड़ी संख्या में अपना आदर्श और प्रेरणास्रोत मानते हैं.
गौरतलब है कि शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेताओं में रहे और अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. उनकी पहली पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव नेमरा लुकैयाटांड़ में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
कार्यक्रम की तैयारी जोर-शोर से जारी
कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का दौर जारी है और आयोजन स्थल पर पंडाल, मंच सहित अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जिला प्रशासन और जेएमएम के नेता-कार्यकर्ता दिन-रात तैयारियों में जुटे हुए हैं. 4 अगस्त को लुकैयाटांड़ में गुरुजी की स्मृतियों को समर्पित भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की जाएगी.
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