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आज कैलाश मानसरोवर यात्रियों का होगा भव्य स्वागत, कल सीएम धामी पहले जत्थे को दिखाएंगे हरी झंडी

खटीमा: कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार 5 जुलाई से शुरू होने जा रही है, सीएम धामी के प्रयासों से लगातार दूसरे वर्ष यह यात्रा हल्द्वानी से ना होकर वाया टनकपुर लोहाघाट पिथौरागढ़ के रास्ते मानसरोवर तक पहुंचेगी. यात्रा को कुमाऊं मंडल विकास निगम संचालित करेगा. चार जुलाई की शाम को 51 सदस्यीय दल टनकपुर के टीआरसी पहुंचेगा, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, जबकि 5 जुलाई की सुबह इन यात्रियों के पहले जत्थे को स्वयं सीएम पुष्कर धामी हरी झंडी दिखा रवाना करेंगे.

चंपावत जिले के सीमांत नगर टनकपुर एक बार फिर ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से लगातार दूसरी बार कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग टनकपुर चंपावत जिले से होकर तय किया गया है. यात्रा की सभी तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. 4 जुलाई की शाम (यानि आज) यात्रियों का पहला जत्था टनकपुर पहुंचेगा. जबकि 5 जुलाई को मुख्यमंत्री स्वयं टनकपुर स्थित टीआरसी (टूरिस्ट रेस्ट हाउस) परिसर से यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर उनके पावन सफर के लिए रवाना करेंगे.

टीआरसी प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन और कैलाश यात्रियों के स्वागत को लेकर पूरे टीआरसी परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है. परिसर में आकर्षक सजावट, साफ-सफाई, आवास, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.उन्होंने बताया कि इस वर्ष यात्रा का स्वरूप पहले की तुलना में और अधिक विस्तृत होगा. इस बार 10 दलों में लगभग 500 श्रद्धालु टनकपुर पहुंचेंगे, जबकि पिछले वर्ष केवल 5 दल आए थे. प्रत्येक दल में करीब 50 यात्री शामिल होंगे. पहले दल में 51 यात्री पहुंच रहे हैं.