छठ महापर्व को लेकर दिल्ली के यमुना घाटों पर तैयारियां तेज, युद्धस्तर पर चल रहा सौंदर्यीकरण का काम
घाटों की जमीन को जेसीबी मशीनों से समतल किया जा रहा है. वहीं धूल की समस्या से के लिए पानी का छिड़का जा रहा है
Published : November 12, 2026 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर यमुना किनारे स्थित घाटों पर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. पूर्वांचल और बिहार के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस महापर्व को लेकर प्रशासन ने छठ घाटों को तैयार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. यमुना की सफाई से लेकर घाटों के सौंदर्यीकरण, रास्तों के निर्माण, सुरक्षा और पार्किंग तक की व्यवस्थाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है. प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, वहीं नगर निगम की टीमें भी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हैं.
ईटीवी भारत की टीम ने छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईटीओ स्थित यमुना घाट का दौरा किया. यहां पाया गया कि यमुना नदी में सफाई के लिए मशीनें उतारी गई हैं. इनके माध्यम से नदी में मौजूद गंदगी और अन्य अवांछित सामग्री को हटाने का प्रयास किया जा रहा है. घाटों के आसपास भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ताकि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान साफ-सुथरा वातावरण मिल सके.
इतना ही नहीं, साफ-सफाई के साथ सौंदर्यीकरण का काम भी पूरा कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत घाट पर रंग-रोगन किया गया है. इससे घाट का स्वरूप पहले से अधिक सुंदर दिखाई दे रहा है. घाटों के किनारों पर बैरिकेडिंग लगाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही व्यवस्थित रहे और नदी के किनारे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
इसके अलावा, घाटों को श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जेसीबी मशीनों की मदद से जमीन को समतल किया जा रहा है. जहां गड्ढे हैं, उन्हें मिट्टी से भरकर समतल किया जा रहा है. इसका मकसद यह है कि पूजा के दौरान व्रतियों को घाट तक पहुंचने और पूजा की तैयारियां करने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. घाटों पर आने-जाने के लिए नई सड़क भी बनाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिल सके.
वहीं धूल की समस्या से निपटने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है. दिल्ली नगर निगम की टीमें घाट परिसर में सफाई व्यवस्था संभाल रही हैं. कूड़ा हटाने, आसपास के क्षेत्र को साफ रखने और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार निगरानी की जा रही है. वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और संबंधित विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. अधिकारियों की निगरानी में अलग-अलग एजेंसियां अपने हिस्से का काम पूरा करने में जुटी हैं, ताकि पर्व से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सकें.
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छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यमुना घाटों पर पहुंचने की संभावना को देखते हुए आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं. नदी में किसी अप्रिय स्थिति से बचाव के लिए बोट तैनात की गई है. इसके अलावा घाटों के आसपास पार्किंग की व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिससे निजी वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित न हो. कुल मिलाकर, आईटीओ सहित दिल्ली के विभिन्न यमुना घाटों पर छठ महापर्व को लेकर तैयारियां अंतिम चरण की ओर बढ़ रही हैं. सफाई, सौंदर्यीकरण, सुरक्षा, आवागमन और पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभाग लगातार काम कर रहे हैं. अब श्रद्धालुओं को इंतजार है छठी मैया की आराधना और सूर्य उपासना के इस महापर्व का, जब यमुना किनारे आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ेगा.
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