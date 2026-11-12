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छठ महापर्व को लेकर दिल्ली के यमुना घाटों पर तैयारियां तेज, युद्धस्तर पर चल रहा सौंदर्यीकरण का काम

घाटों पर चल रहा सौंदर्यीकरण का काम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर यमुना किनारे स्थित घाटों पर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. पूर्वांचल और बिहार के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस महापर्व को लेकर प्रशासन ने छठ घाटों को तैयार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. यमुना की सफाई से लेकर घाटों के सौंदर्यीकरण, रास्तों के निर्माण, सुरक्षा और पार्किंग तक की व्यवस्थाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है. प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, वहीं नगर निगम की टीमें भी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हैं.

ईटीवी भारत की टीम ने छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईटीओ स्थित यमुना घाट का दौरा किया. यहां पाया गया कि यमुना नदी में सफाई के लिए मशीनें उतारी गई हैं. इनके माध्यम से नदी में मौजूद गंदगी और अन्य अवांछित सामग्री को हटाने का प्रयास किया जा रहा है. घाटों के आसपास भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ताकि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान साफ-सुथरा वातावरण मिल सके.