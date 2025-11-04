वाराणसी में पीएम मोदी के लिए बन रहा तीन हेलीपैड, डिवाइडर से लेकर दीवारों को सजाया जा रहा, चार ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी
पीएम मोदी 7 नवंबर को विकास कार्यों का लेखा-जोखा भी जांचेंगे. 8 नवंबर को बिहार के लिए रवाना होंगे.
Published : November 4, 2025 at 6:43 PM IST|
Updated : November 4, 2025 at 7:14 PM IST
वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं. पीएम मोदी बनारस से देश को अलग-अलग चार वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे. यह ट्रेनें बनारस से खजुराहो समेत और कई राज्यों के लिए होंगी. पीएम मोदी बनारस में रात्रि विश्राम भी करेंगे और विकास कार्यों का लेखा-जोखा भी जांचेंगे. 8 नवंबर को बिहार के लिए रवाना होंगे. पीएम आगमन को लेकर बनारस में तैयारियां जोर-शोर से चल रही है.
लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर बनारस रेलवे कारखाना के रूट को चमकाया जा रहा है. डिवाइडर से लेकर सड़कों को दुरुस्त करने में अलग-अलग विभाग जुटे हुए हैं. बनारस रेल इंजन कारखाने के खेल मैदान में तीन हेलीपैड बनाया जा रहा है. यहां 50 से अधिक मजदूर मैदान को समतल करके हेलीपैड बनाने में जुटे हुए हैं. पीडब्ल्यूडी की निगरानी में यहां हेलीपैड का निर्माण चल रहा है.
रेलवे कारखाना गेस्ट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम : बनारस रेलवे कारखाना के अंडरपास में पहले मलबा था जिसे हटवाने और दीवारों पर रंगरोगन का कार्य किया जा रहा है. बाबतपुर से लेकर बनारस रेल कारखाने के अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, बनारस स्टेशन मार्ग की साफ सफाई भी तेजी से चल रही है. हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सिर्फ बिहार से 7 नवंबर को वापसी के दौरान रात्रि विश्राम की व्यवस्था बनारस रेलवे कारखाने के गेस्ट हाउस में की गई है. यहां पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ ही अधिकारियों से भी मिलेंगे. खास तौर पर रोपवे और अन्य कुछ प्रोजेक्ट पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है.
चार ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी : बनारस स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक से प्रधानमंत्री मोदी चार ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को आठवीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात काशी को देंगे. यह ट्रेन काशी से विंध्यवासिनी धाम और चित्रकूट को भी जोड़ेगी. इससे पहले यूपी, बिहार, झारखंड और दिल्ली के अलग-अलग शहरों के लिए 7 वंदे भारत ट्रेन का संचालन बनारस से हो रहा था.
धार्मिक शहरों को जोड़ेगी वंदे भारत ट्रेन : खजुराहो के लिए चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन होगी काशी से तीन धार्मिक शहरों काशी, विंध्याचल और चित्रकूट को आपस में जोड़ेगी. इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. 8 कोच वाली ट्रेन में 7 चेयर कार और एक कोच एग्जीक्यूटिव क्लास का लगाया गया है.
पीएम से मिलने वालों की लिस्ट हो रही तैयार : भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले कार्यकर्ताओं की सूची को फाइनल रूप दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री बिहार चुनाव पर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, क्योंकि बनारस में भी बिहार के लोगों की अच्छी खासी संख्या है. इसके अलावा जिले के अफसर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जैसे रोपवे, स्टेडियम और अन्य प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं. प्रधानमंत्री इन प्रोजेक्ट की भी जानकारी लेंगे.
