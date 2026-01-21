ETV Bharat / state

77वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी, गुरुग्राम में CM सैनी, हांसी में मनोहर लाल फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

गणतंत्र दिवस 2026 को भिवानी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. 24 जनवरी को फुल ड्रैस रिहर्सल का आयोजन किया जायेगा.

77th Republic Day celebrations
गणतंत्र दिवस 2026 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 21, 2026 at 3:12 PM IST

2 Min Read
भिवानीः देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को धूमधाम से मनाने जा रहा है. इसको लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल की जा रही है. हरियाणा के राज्यपाल प्रो.असीम घोष पंचकूला में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरूग्राम में ध्वज फहराएंगे. इस राष्ट्रीय पर्व पर प्रदेश के सभी जिलों से जिला मुख्यालय और खंडों में जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे सांस्कृतिक और देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम पेश करेंगे. विभिन्न विभागों की ओर से झांकियां भी प्रदर्शित की जाएगी.

फुल ड्रेस रिहर्सल 24 जनवरीः भिवानी के एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि "26 जनवरी को भिवानी के भीम स्टेडियम में जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है. विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मीटिंग लेकर उन्हें निर्देश दिए गए हैं. भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में 1200 के लगभग छात्र-छात्राएं हिस्सा लेंगे. इनमें से 750 छात्र-छात्राएं डंबल और लेजियम का प्रदर्शन करेंगे. वहीं 8 चुनिंदा स्कूलों के बच्चे देश की विविधता और एकता को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पेश करेंगे. इस कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल 24 जनवरी को होगी."

77वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर भिवानी में तैयारियां पूरी (Etv Bharat)

स्वागत द्वारों को सजाने की जिम्मेदारी नगर परिषद कोः एसडीएम ने कहा कि "सर्दियों को देखते हुए गणतंत्र दिवस झांकी की तैयारियोंं को स्कूलों में ही करवाया जा रहा है. इसके अलावा भिवानी शहर को गणतंत्र दिवस पर्व के उपलक्ष्य में सजाया जाएगा. नगर परिषद भिवानी को निर्देश दिए गए है कि वह शहर में अलग-अलग स्थानों पर स्वागत द्वारों को सजाएं और चौक-चौराहों का गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सौंदर्यीकरण करें."

77th Republic Day celebrations
गणतंत्र दिवस 2026 के लिए रिहर्सल करते एनसीसी कैडेट (Etv Bharat)

हांसी जिला मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फहराएंगे तिरंगाः गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे है. 26 जनवरी कार्यक्रम में हेल्थ मिनिस्टर आरती राव फरीदाबाद में, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्ढा फतेहाबाद में, हरियाणा के नये जिले हांसी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हिसार में, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी जींद में, विधानसभा स्पीकर हरेंद्र कल्याण करनाल में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी कुरुक्षेत्र में, पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार पानीपत में, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सोनीपत में, ऊर्जा मंत्री अनिल विज यमुनानगर में झंडा फहराएंगे.

77th Republic Day celebrations
गणतंत्र दिवस की रिहर्सल करते स्कूली बच्चे (Etv Bharat)
77th Republic Day celebrations
24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल (Etv Bharat)
77th Republic Day celebrations
गणतंत्र दिवस 2026 (Etv Bharat)
77th Republic Day celebrations
77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी (Etv Bharat)
77th Republic Day celebrations
गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी में जुटे छात्र (Etv Bharat)
