गोरखपुर में CHC-PHC पर डायलिसिस की तैयारी; पांच अस्पतालों को किया गया चिन्हित, शासन को भेजी गई सूची
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. राजेश झा ने शासन को प्रस्ताव भेजा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 5:32 PM IST
गोरखपुर : शहर के जिला अस्पताल और एम्स मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस के लिये मरीजों को लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ता है. मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सीएचसी-पीएचसी में डायलिसिस सुविधा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने शासन को प्रस्ताव भेजा है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य महकमा डायलिसिस की सुविधा देने की तैयारी में है. बेलघाट ब्लॉक सहित करीब आधा दर्जन स्थानों पर यह सुविधा शुरू करने की तैयारी है.
उन्होंने बताया कि वह स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा भी कर रहे हैं, जहां भवन मौजूद हैं. कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसे आगे बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने बेलघाट और चौरी चौरा सीएचसी का दौरा कर आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया है.
उन्होंने बताया कि कैम्पियरगंज, चौरीचौरा, बांसगांव, बेलघाट व पिपरौली ब्लॉक के अलावा नंदानगर स्थित सौ शैय्या अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. शासन की अनुमति और दिशा-निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था लागू की जाएगी.
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज नहीं आना पड़ेगा. जरूरतमंद लोगों को अपने घर के नजदीक सरकारी प्रावधानों के अनुसार डायलिसिस की सुविधा मिल सकेगी. सरकार के निर्देश पर ही यह प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है.
सीएमओ ने बेलघाट सीएचसी पर ओटी, फार्मेसी, प्रसव कक्ष सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अधीक्षक को निर्देश दिया कि जिले से प्राप्त दवाओं, उपकरणों और लॉजिस्टिक्स का सही इस्तेमाल होना चाहिए. किसी चीज की कमी होने पर शीघ्र सूचना दें, ताकि पैथोलॉजिकल जांच की निर्बाध सुविधा लोगों को मिलती रहे. ऐसा वातावरण तैयार करें कि लोगों को जांच के लिए बाहर की सेवा न लेनी पड़े.
गोरखपुर में डायलिसिस की सुविधा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 22 और एम्स में 14 बेड हैं. जिला अस्पताल में भी 14 बेड की सुविधा है. जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया था, जो पीपीपी मॉडल पर संचालित होता है. तीन शिफ्ट में यहां कुल 42 मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मिलती है.
टेक्नीशियन के अनुसार, हर मरीज को सुविधा देने का प्रयास किया जाता है फिर भी कुछ वेटिंग रह जाती है. ऐसी ही वेटिंग BRD मेडिकल कॉलेज और एम्स में भी देखने को मिल रही है. निजी अस्पताल में यह सुविधा काफी महंगी है.
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