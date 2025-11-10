झारखंड स्थापना दिवस पर सजेगी राजधानी, बिरसा मुंडा जयंती को लेकर मोरहाबादी में मुख्य समारोह की तैयारी
बिरसा मुंडा जयंती एवं राज्य स्थापना दिवस पर झारखंड की 25 सालों की विकास यात्रा को दर्शाने वाले थीम पवेलियन तैयार किए जा रहे हैं.
Published : November 10, 2025 at 5:20 PM IST
रांची: 15 नवंबर झारखंड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है. यह दिन न केवल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है बल्कि इसी दिन साल 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना भी हुई थी. इसलिए यह तिथि झारखंडवासियों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है. इस साल राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर राजधानी रांची में व्यापक तैयारियां जोरों पर हैं.
रांची के हर हिस्से में इस ऐतिहासिक दिवस को विशेष बनाने की कोशिश हो रही है. मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा. यहां राज्य सरकार की ओर से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है. इस आयोजन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे. समारोह के दौरान राज्य के विभिन्न विभाग अपनी उपलब्धियों और योजनाओं की झलकियां पेश करेंगे.
झारखंड की 25 सालों की विकास यात्रा
मोरहाबादी मैदान को सजाने संवारने का काम युद्धस्तर पर जारी है. पूरा क्षेत्र रंग-बिरंगी लाइट, फूल और झंडियों से सजा दिया गया है. यहां झारखंड की 25 सालों की विकास यात्रा को दर्शाने वाले थीम पवेलियन तैयार किए जा रहे हैं, जहां विभिन्न विभागों की झांकियां प्रदर्शित होंगी. स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और खेल विभाग अपने-अपने क्षेत्र की उपलब्धियों को आकर्षक तरीके से दिखाने की तैयारी में हैं.
जनजातीय जीवन को दर्शाने वाली वॉल पेंटिंग बनाई गई
रांची की सड़कों पर भी उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है. चौक-चौराहों से लेकर सरकारी भवनों तक रंग-रोगन का काम जारी है. शहर की दीवारों पर बिरसा मुंडा की तस्वीरें, राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और जनजातीय जीवन को दर्शाने वाली वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है. बिजली विभाग की ओर से रात में शहर को रोशनी से जगमगाने की व्यवस्था की गई है. वहीं उद्यान विभाग ने सड़क किनारे लगे पेड़ पौधों को सजाकर शहर को जीवंत रूप दे दिया है.
झारखंड में स्थापना दिवस पर स्थानीय लोग उत्साहित
स्थापना दिवस को लेकर न केवल सरकारी तंत्र बल्कि स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं. विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं. शहर के स्कूलों में बिरसा मुंडा के जीवन और झारखंड के संघर्ष पर आधारित विशेष सभाएं रखी जा रही हैं, ताकि नई पीढ़ी को अपने इतिहास और नायकों के योगदान से परिचित कराया जा सके.
बिरसा मुंडा जयंती
धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजातीय अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी. उनका जन्म दिवस राज्य की आत्मा और पहचान का प्रतीक है. यही कारण है कि राज्य स्थापना दिवस और बिरसा जयंती का यह संयोग झारखंडवासियों के लिए एक भावनात्मक अवसर बन जाता है.
रांची में गूंज रहे सांस्कृतिक गीत
जैसे-जैसे 15 नवंबर करीब आ रहा है, राजधानी का हर कोना ‘जय झारखंड’ के नारों और सांस्कृतिक गीतों से गूंजने लगा है. बिरसा के आदर्शों और झारखंड की गौरवगाथा को याद करते हुए पूरा राज्य इस दिन को नई ऊर्जा और संकल्प के साथ मनाने की तैयारी में जुटा है.
