झारखंड स्थापना दिवस पर सजेगी राजधानी, बिरसा मुंडा जयंती को लेकर मोरहाबादी में मुख्य समारोह की तैयारी

रांची: 15 नवंबर झारखंड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है. यह दिन न केवल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है बल्कि इसी दिन साल 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना भी हुई थी. इसलिए यह तिथि झारखंडवासियों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है. इस साल राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर राजधानी रांची में व्यापक तैयारियां जोरों पर हैं.

रांची के हर हिस्से में इस ऐतिहासिक दिवस को विशेष बनाने की कोशिश हो रही है. मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा. यहां राज्य सरकार की ओर से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है. इस आयोजन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे. समारोह के दौरान राज्य के विभिन्न विभाग अपनी उपलब्धियों और योजनाओं की झलकियां पेश करेंगे.

झारखंड की 25 सालों की विकास यात्रा

मोरहाबादी मैदान को सजाने संवारने का काम युद्धस्तर पर जारी है. पूरा क्षेत्र रंग-बिरंगी लाइट, फूल और झंडियों से सजा दिया गया है. यहां झारखंड की 25 सालों की विकास यात्रा को दर्शाने वाले थीम पवेलियन तैयार किए जा रहे हैं, जहां विभिन्न विभागों की झांकियां प्रदर्शित होंगी. स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और खेल विभाग अपने-अपने क्षेत्र की उपलब्धियों को आकर्षक तरीके से दिखाने की तैयारी में हैं.

जनजातीय जीवन को दर्शाने वाली वॉल पेंटिंग बनाई गई

रांची की सड़कों पर भी उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है. चौक-चौराहों से लेकर सरकारी भवनों तक रंग-रोगन का काम जारी है. शहर की दीवारों पर बिरसा मुंडा की तस्वीरें, राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और जनजातीय जीवन को दर्शाने वाली वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है. बिजली विभाग की ओर से रात में शहर को रोशनी से जगमगाने की व्यवस्था की गई है. वहीं उद्यान विभाग ने सड़क किनारे लगे पेड़ पौधों को सजाकर शहर को जीवंत रूप दे दिया है.