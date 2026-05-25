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विधायक अब्बास अंसारी पर शिकंजा कसने की तैयारी, पुलिस प्रशासन देगा नोटिस, ये है वजह

मऊ: सदर विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. पिछले कुछ दिनों से वह मऊ में सक्रिय .जनसभाओं में शामिल होने, समर्थकों से मुलाकात करने और विभिन्न कार्यक्रमों में मौजूदगी को लेकर अब प्रशासन सतर्क हो गया है. दरअसल, पुलिस प्रशासन का कहना है कि मऊ में दाखिल होने से पहले उनको सूचित करना चाहिए, जो कि नहीं किया गया. यह न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है. अब अब्बास अंसारी को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है.

पिछले सप्ताह अब्बास अंसारी लगातार कई कार्यक्रमों में मौजूद आए थे. अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के मुताबिक, गाजीपुर पुलिस पहले ही उन्हें नोटिस जारी कर चुकी है. कहा कि न्यायालय से मिली जमानत की शर्तों के अनुसार विधायक केवल सीमित अवधि तक ही जिले में प्रवास कर सकते हैं. आरोप है कि अब्बास अंसारी बिना प्रशासन को सूचना दिए तीन से चार बार मऊ पहुंचे और लोगों से मुलाकात की. इस पूरे मामले में विधिक राय ली जा रही है और जल्द ही उन्हें औपचारिक नोटिस भेजा जा सकता है.

कहना है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है. यदि जांच में आदेशों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो पूरा मामला न्यायालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा. फिलहाल मऊ की राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हैं और सभी की नजर अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है. पुलिस के इस कदम से अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.

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