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उत्तराखंड में पीएम मोदी की जनसभा के लिए तैयार हो रहा ये मैदान, इस परियोजना का कर सकते हैं उद्घाटन

उत्तराखंड का दौरा कर चुके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, ऐसी है तैयारियां

PM MODI UTTARAKHAND VISIT
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो- X@DIPR_UK)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 29, 2026 at 6:29 PM IST

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Updated : March 29, 2026 at 8:20 PM IST

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देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. भले ही अभी प्रधानमंत्री के दौरे की तारीख तय न हुई हो, लेकिन जगह और कार्यक्रम करीब करीब तय कर लिए गए हैं. ऐसे में पहली बार कैंट क्षेत्र स्थित महिंद्रा ग्राउंड पीएम की जनसभा का गवाह बनने को तैयार हो रहा है.

देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. भले ही अभी दौरे की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन और संगठन स्तर पर लगभग सभी अहम बिंदुओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है. इस बार खास बात ये है कि पहली बार कैंट क्षेत्र स्थित महिंद्रा ग्राउंड प्रधानमंत्री की विशाल जनसभा का गवाह बनने जा रहा है, जिससे पूरे राज्य में एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी है.

पीएम मोदी की दौरे की तैयारियों को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट (वीडियो- ETV Bharat)

प्रधानमंत्री मोदी का दौरा काफी अहम: उत्तराखंड में इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे हो चुके हैं. अब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा राज्य की राजनीति और विकास योजनाओं के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. ये कार्यक्रम अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई हैं.

हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इस दौरे को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने न केवल पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे पर चर्चा की, बल्कि राज्य में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं और राजनीतिक परिस्थितियों की भी जानकारी दी.

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महिंद्रा ग्राउंड में होगी पीएम मोदी की जनसभा (फोटो- ETV Bharat)

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का कर सकते हैं उद्घाटन: इस बैठक के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो गई है. प्रधानमंत्री के इस दौरे की एक और बड़ी खासियत दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का संभावित उद्घाटन है. लंबे समय से इस परियोजना के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री के समय का इंतजार किया जा रहा था.

ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इस महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं, जिससे उत्तराखंड और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी. यह परियोजना न केवल यात्रा समय को कम करेगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देगी.

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ईटीवी भारत ग्राउंड रिपोर्ट (फोटो- ETV Bharat)

कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार पीएम मोदी के जीटीसी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, ये भी चर्चा है कि वे आशारोड़ी से कैंट क्षेत्र तक सड़क मार्ग से यात्रा कर सकते हैं, जिससे आम लोगों को उन्हें करीब से देखने का मौका मिल सके. इसके बाद महिंद्रा ग्राउंड में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे.

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महिंद्रा ग्राउंड में पीएम की जनसभा की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)

जनसभा में भीड़ जुटाई पर जोर: इस जनसभा को लेकर बीजेपी भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है. संगठन स्तर पर तैयारियों को धार दी जा रही है और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं. पार्टी की कोशिश है कि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. इसके लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है. ताकि, जनसभा में भारी भीड़ जुटाई जा सके.

"भले ही तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन कार्यक्रम अप्रैल के पहले हफ्ते में ही प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा राज्य के लिए महत्वपूर्ण होगा और वे यहां आकर जनता से सीधे संवाद करेंगे, जिससे सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का संदेश आम लोगों तक पहुंचेगा."- महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

सुरक्षा व्यवस्था की जा रही पुख्ता: प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहद सख्त किया जा रहा है. प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुसार कैंट क्षेत्र और महिंद्रा ग्राउंड के आसपास व्यापक स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं. क्षेत्र में वेरिफिकेशन का काम जारी है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है.

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पीएम मोदी की दौरे की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)

कई मायनों में खास होगा पीएम मोदी का दौरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह प्रस्तावित दौरा न केवल राजनीतिक दृष्टि से अहम है, बल्कि विकास परियोजनाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. महिंद्रा ग्राउंड में होने वाली यह जनसभा राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा भरने के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का एक बड़ा मंच बनने जा रही है.

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Last Updated : March 29, 2026 at 8:20 PM IST

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