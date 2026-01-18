मथुरा में बसंत पंचमी से 40 दिन तक चलने वाले रंगोत्सव की शुरुआत; डीएम ने परखीं तैयारियां
DM सीपी सिंह ने बताया कि बसंत पंचमी के दिन से मंदिरों में ठाकुरजी को गुलाल लगाकर होली रंगोत्सव की शुरुआत होगी.
Published : January 18, 2026 at 11:08 AM IST
मथुरा: बरसाना और नंदगांव की विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली को लेकर तैयारी शुरू की जा रही है. होली देखने और खेलने के लिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालु बरसाना पहुंचेंगे. 23 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व है और इसी दिन से ब्रज में 40 दिनों तक होने वाले होली महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी. 24 फरवरी को बरसाना में लड्डूमार होली और 25 फरवरी को लठ्ठमार होली खेली जाएगी.
जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि बसंत पंचमी के दिन से मंदिरों में ठाकुरजी को गुलाल लगाकर होली रंगोत्सव की शुरुआत होगी. यहां होली खेलने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं. मथुरा, वृंदावन, बरसाना नंदगांव, गोकुल और बलदेव के मंदिरों में होली होती है. पूरा ब्रज होली में हर्षोल्लास के साथ होली पर्व मनाता है. यही वजह है कि होली से पहले सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं.
डीएम ने बताया कि मंगलवार को होली उत्सव अधिकारियों के साथ बैठक होगी. इसमें मंदिरों की सुरक्षा-व्यवस्था, श्रद्धालुओं के आवागमन और वाहन पार्किंग के साथ यातायात की व्यवस्था को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा होगी. बैठक में फाइनल दिशा निर्देश दिए जाएंगे. पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स में बांटकर अलग-अलग अधिकारियों की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.
बरसाना में 25 फरवरी को लठ्ठमार होली: श्री लाडली महारानी राधा रानी बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लड्डूमार होली 24 फरवरी को खेली जाएगी. इससे पहले 23 फरवरी को बरसाना श्रीराधा रानी मंदिर में लड्डूमार होली का निमंत्रण मिलेगा. अगले दिन नंदगांव के हुरियारे कृष्ण रूपी भेष में बरसाना पहुंचेंगे और रंगीली गलियां चौक पर आकर बरसाना की गोपिकाओं के साथ लठ्ठमार होली खेली जाएगी.
25 फरवरी को बरसाना में लठ्ठमार होली होगी. 26 फरवरी को नंदगांव में लठ्ठमार होली खेली जाएगी और 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी पर मंदिरों में रंग से होली की शुरुआत की जाएगी.
