ETV Bharat / state

नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी तेज, झारखंड के 40 लाख बच्चों तक समय पर किताबें पहुंचाने का लक्ष्य!

झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी हो गयी है.

Preparation for new academic session in all government schools of Jharkhand
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 3:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 40 लाख छात्र-छात्राओं के लिए नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी तेज कर दी गई है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का लक्ष्य है कि अप्रैल में सत्र शुरू होते ही बच्चों के हाथों में पाठ्य पुस्तकें हों, ताकि पढ़ाई पहले दिन से ही सुचारु रूप से शुरू हो सके. इसी दिशा में विभाग ने पाठ्य पुस्तकों की छपाई का काम प्रारंभ कर दिया है.

विभागीय योजना के अनुसार मार्च के अंतिम सप्ताह तक सभी किताबें प्रखंड स्तर तक पहुंचा दी जाएंगी. इसके बाद स्थानीय स्तर पर स्कूलों में वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. शिक्षा विभाग इस बार समयबद्ध वितरण को लेकर विशेष निगरानी व्यवस्था भी तैयार कर रहा है, जिससे किसी भी स्तर पर देरी न हो. परीक्षा समाप्त होते ही छात्रों से पिछली कक्षा की किताबें अस्थायी रूप से वापस ली जाएंगी. आठवीं, नौवीं और ग्यारहवीं की परीक्षाओं के बाद पहली से सातवीं कक्षा की परीक्षाएं होली के बाद संपन्न होंगी. परीक्षा के बाद पुरानी किताबें जमा कराने का उद्देश्य यह है कि यदि किसी कारणवश नई किताबों की आपूर्ति में विलंब होता है, तो पढ़ाई बाधित न हो और वैकल्पिक व्यवस्था बनी रहे.

जनजातीय भाषाओं पर भी फोकस

झारखंड में प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावी और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं पर भी फोकस बढ़ाया जा रहा है. फिलहाल राज्य के एक हजार से अधिक स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो रही है. सरकार अब इसे सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू करने की दिशा में नीति तैयार कर रही है. हाल ही में इस विषय को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें भाषा और शिक्षा विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए.

Preparation for new academic session in all government schools of Jharkhand
स्कूल कैंपस (ETV Bharat)

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन, संघर्ष और जनआंदोलनों से भी बच्चें होंगे परिचित

नए सत्र में पाठ्यक्रम को स्थानीय इतिहास से जोड़ने की भी पहल की गई है. सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अब ‘दिशोम गुरु’ शिबू सोरेन के जीवन, संघर्ष और जनआंदोलनों से भी परिचित होंगे. प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उनकी जीवनी को कॉमिक्स के रूप में शामिल किया गया है, जबकि उच्च कक्षाओं में उनके योगदान पर आधारित अलग अध्याय जोड़े गए हैं.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी बच्चा किताब के अभाव में पढ़ाई से वंचित न रहे. समय पर पुस्तक वितरण के साथ-साथ हम क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय महापुरुषों को पाठ्यक्रम से जोड़कर शिक्षा को अधिक सार्थक बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि लगभग 40 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी और इस पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि इस बार शिक्षा सत्र की शुरुआत सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि पूरी तैयारी और ठोस योजना के साथ की जा रही है, ताकि बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत हो सके.

Preparation for new academic session in all government schools of Jharkhand
स्कूल कैंपस में परिजन (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ें- सीबीएसई से पहले होगी झारखंड बोर्ड की परीक्षा, फरवरी के पहले सप्ताह में मैट्रिक-इंटर की परीक्षा शुरू करने की तैयारी में जुटा जैक

इसे भी पढ़ें- विद्यालय विकास निधि नहीं मिली तो शिक्षक अपनी जेब से चला रहे स्कूल! झारखंड में प्राथमिक शिक्षा पर संकट

इसे भी पढ़ें- झारखंड के विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती, JPSC की वेबसाइट पर करें ऑनलाइन आवेदन

TAGGED:

BOOK DISTRIBUTION IN GOVT SCHOOLS
GOVERNMENT SCHOOLS OF JHARKHAND
NEW ACADEMIC SESSION
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
ACADEMIC SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.