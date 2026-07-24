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MBBS करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर, उत्तराखंड के इस मेडिकल कॉलेज में तैयारियां तेज, 150 सीटों पर होगा दाखिला

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज ( Photo-ETV Bharat )