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खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव की तैयारी: भाजयुमो अध्यक्ष राहुल टिकरिहा पहुंचे खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई: नगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. शनिवार को भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के दौरे पर पहुंचे. खैरागढ़ पिपरिया भाजपा कार्यालय में जिला भाजयुमो अध्यक्ष आयश सिंह के नेतृत्व में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और फूल-मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया.

टिकरिहा ने आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर पार्टी के युवाओं में जोश भरते हुए जीत का मंत्र दिया. प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में खैरागढ़ नगर पालिका के चुनाव होने हैं और युवा मोर्चा भाजपा की रीढ़ की हड्डी है. उन्होंने प्रत्येक वार्ड में 50 नए युवाओं को भाजपा से जोड़ने और युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य दिया.

खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव की तैयारी (ETV Bharat)

आज का पूरा चुनाव युवाओं पर निर्भर है। किसी भी मुद्दे या सरकारी योजना को लेकर सकारात्मक अथवा नकारात्मक नैरेटिव बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसलिए प्रत्येक वार्ड में युवाओं की मजबूत टीम तैयार करना जरूरी है. यदि युवा मोर्चा यह लक्ष्य हासिल कर लेता है तो सभी 20 वार्डों में जीत का रास्ता आसान होगा. युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है. खैरागढ़ से भी कई युवाओं ने दावेदारी की है. पार्टी नेतृत्व का फैसला हुआ तो यहां भी युवा कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा: राहुल टिकरिहा, प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष



विक्रांत सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने राहुल टिकरिहा का स्वागत करते हुए कहा, ''बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के सामान्य कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय करना उनकी कड़ी मेहनत और संगठन के प्रति समर्पण को दर्शाता है. युवा मोर्चा में काम करना अपने आप में सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहीं से कार्यकर्ता अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं या नहीं, इसकी निगरानी करना भी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी है. जिले के युवा कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है कि वे आगामी नगर पालिका और विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिला सकते हैं.''

कांग्रेस पर लगाया वोट चोरी का आरोप

इस दौरान विक्रांत सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के पिछले खैरागढ़ दौरे में दिए गए बयानों को झूठा बताते हुए वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि यदि वोट चोरी होती तो यशोदा नीलांबर वर्मा विधायक नहीं बनती. उन्होंने पिछले नगर पालिका चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस ने वोट चोरी की. उनके मुताबिक कांग्रेस जिन वार्डों में जीती, उनमें अधिकांश जगह जीत का अंतर महज एक-दो वोटों का था.