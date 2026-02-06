केदारनाथ धाम यात्रा 2026: NH की मरम्मत का काम तेजी से जारी, भूस्खलन व सिंकिंग जोन का भी हो रही ट्रीटमेंट
केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 6, 2026 at 4:43 PM IST
रुद्रप्रयाग: आगामी केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित व सुगम बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. जिलाधिकारी प्रतीक जैन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुधारात्मक कार्य युद्धस्तर पर चल रहे हैं. एनएच-07, एनएच-107 व एनएच-107ए पर भूस्खलन, सिंकिंग और अस्थिर ढलानों से प्रभावित स्थलों का वैज्ञानिक उपचार कर यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है.
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-107 पर मेदनपुर व कुंड बैराज में लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि बांसवाड़ा के समीप भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में सुधार कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है. कुंड-गुप्तकाशी मार्ग पर विगत वर्ष की भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त लगभग 500 मीटर सड़क को एमसीबी ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर एंकरिंग एवं आरसीसी पेवमेंट के माध्यम से दुरुस्त किया गया है.
कहां-कहां पर चल रहा काम:
- विद्याधाम एवं देवीधार सिंकिंग जोन में कार्य यात्रा से पूर्व पूर्ण किए जाने हैं. खाट, कालाढूंगी-1 कालाढूंगी-2 में पेवमेंट सहित सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं.
- रामपुर क्षेत्र में लगभग 40 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
- मुनकुटिया में भूस्खलन उपचार कार्य भी लगातार जारी है. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-107 के कोरखी-1 एवं खुमेरा स्थलों पर उपचार कार्य प्रगति पर है, जिन्हें आगामी यात्रा से पूर्व पूर्ण किया जाएगा.
- वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-107ए के कुंड-चमोली मार्ग पर चुन्नी-2 एवं मस्तुरा-2 में सुधारात्मक कार्य तेजी से किए जा रहे हैं.
- एनएच-107ए पर ताला के समीप गत वर्ष हुई सिंकिंग का उपचार गैबियन वॉल एवं अन्य संरचनाओं के माध्यम से करते हुए डीबीएम/बीसी द्वारा मार्ग को यातायात योग्य बना दिया गया है.
- जवाड़ी बाईपास में 5-6 स्थलों पर भारी सिंकिंग के उपचार हेतु संपूर्ण लंबाई में गैबियन वॉल का निर्माण कर जीएसबी के माध्यम से यातायात संचालित किया जा रहा है. यात्रा से पूर्व यहां 2 सेमी पीसी कर मार्ग को और अधिक सुगम बनाया जाएगा. सेतु के दोनों ओर अप्रोच वॉल का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है.
- इसके अलावा एनएच-107 पर नौ अन्य लोकेशनों व एनएच-07 के सिरोबगड़ में एक लोकेशन पर निविदा प्रक्रिया जारी है. इन स्थलों पर कार्य यात्रा उपरांत कराए जाने की योजना है.
राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता ओमकार पांडेय ने बताया कि नालियों की सफाई, मलवा हटाने, झाड़ी कटान, क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियर की मरम्मत व रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है. सड़क पर पैच मरम्मत का कार्य 20 फरवरी के बाद प्रारंभ किया जाएगा
7-8 फरवरी को केदारपुरी में संयुक्त निरीक्षण: केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियों के तहत 7 व 8 फरवरी को केदारपुरी में विभिन्न व्यवस्थाओं का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा. जिलाधिकारी प्रतीक जैन द्वारा उपजिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल सिंह रावत को नोडल अधिकारी नामित किया गया है. निरीक्षण के दौरान यात्रा मार्ग, केदारपुरी एवं गौरीकुंड से केदारनाथ तक की समस्त व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी. निरीक्षण उपरांत सभी विभागों को अपने-अपने दायित्वों से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना एवं अभिलेख तीन दिवस के भीतर यात्रा व्यवस्था सेल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
