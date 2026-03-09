ETV Bharat / state

मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद के युवाओं के लिए खुशखबरी, मुफ्त में करिए ग्रुप C में जॉब पाने की तैयारी

यूपी के युवाओं के लिए खास: मेरठ मंडल में नि:शुल्क कोचिंग की शुरुआत ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आस-पास और मेरठ मंडल के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. यहां ग्रुप C की श्रेणी की नौकरियों के लिए नि:शुल्क ट्रेनिंग की शुरुआत मेरठ मंडल के मेरठ, समेत 3 जिलों में 1 अप्रैल से होने जा रही है. जिसमें 1 साल तक ‘कार्यालय प्रबन्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम‘ चलेगा. वहीं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए खास इंतजाम और छूट भी है. जानिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे करें आवेदन. शशिभूषण उपाध्याय, क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, मेरठ मंडल (Video Credit; ETV Bharat) क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने बताया कि श्रम एवं सेवायोजन विभाग की तरफ से रोजगार कार्यालय में कोचिंग कम गाइडेंस की व्यवस्था की गई है, जिसे हिन्दी में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र भी कहा जाता है. क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के अन्तर्गत स्थापित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र में अप्रैल 2026 से 1 वर्षीय सत्र के लिए कार्यालय प्रबन्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि की घोषणा की जा चुकी है. तीनों जिलों में कुल इतनी सीटें: मेरठ मंडल के मेरठ समेत बुलंदशहर, गाजियाबाद जिलों में शिक्षण और मार्गदर्शन केंद्रों की स्थापना हुई है. इन तीनों केंद्रों पर युवक, युवतियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा है. तीनों जिलों में 36-36 सीटें हैं. ट्रेनिंग के दौरान कराई जाती हैं ये तैयारियां: इस प्रशिक्षण में इन्हें भाषा, हिन्दी, अंग्रेजी भाषा, गणित और सचिवीय भाषा के अलावा, टैली और एकाउन्टेंसी में भी पढ़ाया जाता है. साथ ही टंकन और आशुलिपि (Shorthand and Stenography) का प्रशिक्षण भी देते हैं. युवा यहां प्रशिक्षण लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल भी हो सकते हैं.