ETV Bharat / state

ई-वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में छूट की तैयारी, बसों के फेरे बढ़ाए जाने के निर्देश

लखनऊ : मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले दिनों संपन्न हुई बैठक में प्रदेश में ईंधन की बचत और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करने में सरकारी विभाग जुट गए हैं. इसको लेकर परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने निर्देश जारी किए हैं.









परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी 12 माह के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए, जिससे ई-वाहनों और सार्वजनिक वाहनों को प्रोत्साहन मिले. पीक आवर्स के दौरान बसों के फेरे बढ़ाए जाएं, जिससे निजी कारों का उपयोग कम हो. जिन कार्यालयों में 500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम समन्वय कर विशेष बस सेवाओं का संचालन सुनिश्चित करे.



परिवहन मंत्री ने कहा कि 'पूल कार' व्यवस्था का ऑडिट किया जाए और अधिकारियों के पास उपलब्ध अतिरिक्त वाहनों के आवंटन को निरस्त किया जाए. डीजल और पेट्रोल के उपयोग में यथासंभव कटौती करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी विभागीय कार्यालयों और डिपो में बिजली की बचत के लिए अनावश्यक लाइटें (विशेषकर रात्रि 10 बजे के बाद) बंद रखी जाएं.