ETV Bharat / state

ई-वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में छूट की तैयारी, बसों के फेरे बढ़ाए जाने के निर्देश

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने निर्देश जारी किए हैं.

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह
परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 10:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले दिनों संपन्न हुई बैठक में प्रदेश में ईंधन की बचत और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करने में सरकारी विभाग जुट गए हैं. इसको लेकर परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने निर्देश जारी किए हैं.




परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी 12 माह के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए, जिससे ई-वाहनों और सार्वजनिक वाहनों को प्रोत्साहन मिले. पीक आवर्स के दौरान बसों के फेरे बढ़ाए जाएं, जिससे निजी कारों का उपयोग कम हो. जिन कार्यालयों में 500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम समन्वय कर विशेष बस सेवाओं का संचालन सुनिश्चित करे.

परिवहन मंत्री ने कहा कि 'पूल कार' व्यवस्था का ऑडिट किया जाए और अधिकारियों के पास उपलब्ध अतिरिक्त वाहनों के आवंटन को निरस्त किया जाए. डीजल और पेट्रोल के उपयोग में यथासंभव कटौती करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी विभागीय कार्यालयों और डिपो में बिजली की बचत के लिए अनावश्यक लाइटें (विशेषकर रात्रि 10 बजे के बाद) बंद रखी जाएं.

उन्होंने कहा कि कार्यालयों में AC का तापमान 25/26 डिग्री सेल्सियस पर नियत (Fix) किया जाए. चंदौली मॉडल (गोबर गैस से ऊर्जा निर्माण) का अध्ययन कर इसे निगम के डिपो और कार्यशालाओं में लागू करने की कार्ययोजना बनाई जाए. यूपी सड़क परिवहन निगम की कैंटीन में आयातित खाद्य तेल (Oil) के उपयोग में कमी लाएं और आयातित उत्पादों के बजाय स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाए.

उन्होंने कहा कि सभी डिपो और कार्यालयों में अनिवार्य रूप से PNG कनेक्शन लेने की संभावनाओं का परीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराई जाए. विभाग में आगामी छह माह तक अधिकारियों की शासकीय विदेश यात्राओं पर पूर्ण रोक रहेगी. मुख्यालय से बाहर के अधिकारी के साथ भौतिक बैठकों के स्थान पर 'वर्चुअल मीटिंग' (VC) को प्राथमिकता दी जाए.


यह भी पढ़ें : मोदी की अपील...सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम जलाओ, विदेश कम घूमो, जानिए कैसे सरकार के बच सकते हैं 2 लाख करोड़ रुपए

TAGGED:

TRANAPORT DEPARTMENT
PM MODI APPEAL
परिवहन विभाग
E VEHICLE PURCHASING
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.