उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर वन आरक्षी के 189 पदों पर भर्ती की तैयारी, जानिए स्थिति
लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के पदों (वन आरक्षी) पर सीधी भर्ती के लिए निर्देश जारी, अधियाचन भेजने की प्रक्रिया शुरू
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 9:37 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में वन आरक्षी के 189 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी है. मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए मौजूदा रिक्त पदों की जानकारी दी है. विभाग ने वर्गवार रिक्तियों का विवरण देते हुए भर्ती का अधियाचन भेजने की प्रक्रिया शुरू की है. अग्निवीरों के आरक्षण के बाद 171 पद भर्ती के लिए प्रस्तावित हैं.
उत्तराखंड में वन विभाग में समूह ग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है. लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए गए इन पदों पर अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती की जाएगी. इसी कड़ी में वन विभाग ने वन आरक्षी के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण आयोग को उपलब्ध कराया है. विभाग ने आरक्षण रोस्टर, रिक्त पदों की स्थिति और भर्ती से जुड़े नियमों का पालन करते हुए चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है.
लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के पदों (वन आरक्षी) पर सीधी भर्ती हेतु निर्देश जारी। https://t.co/xcs8l81B9R— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) October 29, 2026
वन आरक्षी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजने की प्रक्रिया बढ़ी: मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास पीके पात्रो की तरफ से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव को पत्र भेजा गया है. इसमें वन आरक्षी के रिक्त पदों का विवरण देते हुए भर्ती के लिए अधियाचन भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है.
वन विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि वन आरक्षी संवर्ग में कुल 3,285 पद स्वीकृत हैं. इनमें वर्तमान स्थिति के अनुसार 2,885 पद स्वीकृत दर्शाए गए हैं. इन पदों के सापेक्ष 2,662 कार्मिक कार्यरत हैं. जबकि, 223 पद रिक्त बताए गए हैं. विभाग ने भर्ती के लिए इनमें से 189 पदों का अधियाचन प्रस्तावित किया है.
वर्गवार विवरण में अनुसूचित जाति के 549 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 613 कार्मिक कार्यरत दर्शाए गए हैं. अनुसूचित जनजाति में 126 पदों के सापेक्ष 142 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 404 पदों के सापेक्ष 429 कार्मिक कार्यरत हैं. इसके चलते इन तीनों श्रेणियों में फिलहाल भर्ती के लिए रिक्त पद प्रस्तावित नहीं किए गए हैं.
वहीं, अनारक्षित श्रेणी में 1,806 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 1,393 कार्मिक कार्यरत हैं. विभागीय रिकॉर्ड्स में इस श्रेणी में 328 पद रिक्त बताए गए हैं. इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी रिक्त पदों का प्रावधान किया गया है. वन विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में अग्निवीरों के लिए निर्धारित 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान भी शामिल किया है.
लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के पदों (स्पेशल टाइगर गाईस) पर सीधी भर्ती के संबन्ध में जारी निर्देश। https://t.co/1fByhwZcFN— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) October 29, 2026
विभागीय पत्र के मुताबिक, 189 प्रस्तावित रिक्त पदों में से अग्निवीरों के लिए आरक्षण के तहत पद सुरक्षित रखने के बाद 171 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है. इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 17 और अनारक्षित श्रेणी के 154 पद शामिल हैं. भर्ती प्रक्रिया संबंधित सेवा नियमावलियों और आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी. इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 संशोधित नियमावली और दूसरे सेवा नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है.
अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर पर भर्ती से जुड़ी आगे की प्रक्रिया प्रस्तावित रिक्तियों, आरक्षण रोस्टर और निर्धारित नियमों के अनुरूप आगे बढ़ाई जानी है। इससे वन विभाग में रिक्त पदों को भरने की दिशा में प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो सकता है. इस पर सीसीएफ एचआरडी पीके पात्रो कहते हैं कि,
"रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विभाग प्रयास कर रहा है. फिलहाल, इसके लिए आयोग को रिक्त पदों के साथ मौजूदा कर्मचारियों की रोस्टर के आधार पर जानकारी दी गई है."- पीके पात्रो, मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास
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