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उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर वन आरक्षी के 189 पदों पर भर्ती की तैयारी, जानिए स्थिति

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में वन आरक्षी के 189 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी है. मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए मौजूदा रिक्त पदों की जानकारी दी है. विभाग ने वर्गवार रिक्तियों का विवरण देते हुए भर्ती का अधियाचन भेजने की प्रक्रिया शुरू की है. अग्निवीरों के आरक्षण के बाद 171 पद भर्ती के लिए प्रस्तावित हैं.

वन आरक्षी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजने की प्रक्रिया बढ़ी: मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास पीके पात्रो की तरफ से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव को पत्र भेजा गया है. इसमें वन आरक्षी के रिक्त पदों का विवरण देते हुए भर्ती के लिए अधियाचन भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. वन विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि वन आरक्षी संवर्ग में कुल 3,285 पद स्वीकृत हैं. इनमें वर्तमान स्थिति के अनुसार 2,885 पद स्वीकृत दर्शाए गए हैं. इन पदों के सापेक्ष 2,662 कार्मिक कार्यरत हैं. जबकि, 223 पद रिक्त बताए गए हैं. विभाग ने भर्ती के लिए इनमें से 189 पदों का अधियाचन प्रस्तावित किया है. वर्गवार विवरण में अनुसूचित जाति के 549 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 613 कार्मिक कार्यरत दर्शाए गए हैं. अनुसूचित जनजाति में 126 पदों के सापेक्ष 142 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 404 पदों के सापेक्ष 429 कार्मिक कार्यरत हैं. इसके चलते इन तीनों श्रेणियों में फिलहाल भर्ती के लिए रिक्त पद प्रस्तावित नहीं किए गए हैं.