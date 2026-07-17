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Churu Youth Death : प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आए युवक का संस्था में मिला शव, सीनियर पर प्रताड़ित करने का आरोप

कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि मृतक भवानी शंकर सैनी सरदारशहर से है, जो 28 जून 2026 को संस्था में तैयारी करने आया था, जिसका शव संस्था के एक कमरे में मिला. पुलिस परिजनों की रिपोर्ट पर घटना की जांच कर रही है कि आखिर 18 वर्षीय युवक के जाने देने की वजह क्या है ?

चूरू: शहर के पंखा सर्किल पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक का शव संस्था में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया और राजकीय भरतिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

18 दिन पहले ही रहने आया था : कोतवाली थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि सरदारशहर के अर्जुन क्लब निवासी बजरंगलाल सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका भतीजा भवानी शंकर सैनी बैंकिंग की तैयारी के लिए 28 जून से चूरू के एक हॉस्टल में रह रहा था. उसके साथ उसका छोटा भाई भी रहता था.

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सीनियर पर प्रताड़ित करने का आरोप : बजरंगलाल सैनी ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल में रहने वाला एक सीनियर छात्र भवानी शंकर को मानसिक रूप से परेशान करता था. मृतक भवानी शंकर ने गुरुवार को दिन में अपने पिता से फोन पर बात करते हुए भी इस परेशानी का जिक्र किया था. पिता ने हॉस्टल संचालक को भी इस बारे में सूचित किया था.

कोतवाली थाने में दर्ज मामले में परिजनों ने आरोप लगाया कि इस सम्बंध में मृतक भवानी शंकर ने संस्था प्रधान को सीनियर छात्र की शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी आरोपी सीनियर छात्र पर कार्रवाई करने के बजाए भवानी शंकर को ही दोषी ठहराया. इसके बाद गुरुवार शाम को भवानी शंकर ने हॉस्टल के अपने कमरे में जान दे दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.