ETV Bharat / state

रांची में क्रिसमस को लेकर बाजारों में रौनक, सड़कों से लेकर गिरजाघरों तक की गई आकर्षक सजावट

रांची के बाजार में बिक रही क्रिसमस से जुड़ी सामग्री. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची में क्रिसमस को लेकर ईसाई धर्मावलंबियों में जबरदस्त उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है. पर्व में अभी कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन शहर के बाजार पूरी तरह से क्रिसमस के रंग में रंग चुके हैं. हर ओर रोशनी, सजावट और खुशियों का माहौल है. दुकानों में क्रिसमस से जुड़ी सामग्री की भरमार है और लोगों की भीड़ यह साफ बता रही है कि यह पर्व लोगों के दिलों के बेहद करीब है.

रांची के मुख्य बाजार अपर बाजार, मेन रोड, चर्च रोड, कांटाटोली और डोरंडा इलाके में क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉस की मूर्तियां, सांता कैप, जिंगल बेल, स्टार, लाइटिंग आइटम और सजावटी सामग्री आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. बाजार में छोटे से लेकर बड़े आकार के क्रिसमस ट्री उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग अपने घरों, दुकानों और संस्थानों में सजाने के लिए खरीद रहे हैं. खासकर रंग-बिरंगी लाइटों और चमकते सितारों की मांग सबसे ज्यादा है.

रांची में क्रिसमस की तैयारी पर रिपोर्ट और स्थानीय लोगों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

क्रिसमस कार्ड, सांता सूट और और गिफ्ट की खरीदारी

क्रिसमस कार्ड भी लोगों को खूब भा रहा है. पारंपरिक डिजाइन से लेकर आधुनिक थीम वाले कार्ड बाजार में उपलब्ध हैं. लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को शुभकामनाएं देने के लिए कार्ड खरीदते नजर आ रहे हैं. बच्चों के लिए तो बाजार में एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद हैं. खिलौने, मास्क, ड्रेस, सांता सूट और गिफ्ट पैक बच्चों को खासा आकर्षित कर रहे हैं. माता-पिता बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

व्यापारियों के अनुसार, क्रिसमस को लेकर इस बार बाजार में अच्छी रौनक है. लोग इस पर्व का पूरे एक वर्ष इंतजार करते हैं और इसे खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते. दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में बिक्री में तेजी आई है और आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है.