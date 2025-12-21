रांची में क्रिसमस को लेकर बाजारों में रौनक, सड़कों से लेकर गिरजाघरों तक की गई आकर्षक सजावट
रांची में क्रिसमस की तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है. बाजार में रौनक दिख रही है.
Published : December 21, 2025 at 5:31 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में क्रिसमस को लेकर ईसाई धर्मावलंबियों में जबरदस्त उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है. पर्व में अभी कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन शहर के बाजार पूरी तरह से क्रिसमस के रंग में रंग चुके हैं. हर ओर रोशनी, सजावट और खुशियों का माहौल है. दुकानों में क्रिसमस से जुड़ी सामग्री की भरमार है और लोगों की भीड़ यह साफ बता रही है कि यह पर्व लोगों के दिलों के बेहद करीब है.
रांची के मुख्य बाजार अपर बाजार, मेन रोड, चर्च रोड, कांटाटोली और डोरंडा इलाके में क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉस की मूर्तियां, सांता कैप, जिंगल बेल, स्टार, लाइटिंग आइटम और सजावटी सामग्री आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. बाजार में छोटे से लेकर बड़े आकार के क्रिसमस ट्री उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग अपने घरों, दुकानों और संस्थानों में सजाने के लिए खरीद रहे हैं. खासकर रंग-बिरंगी लाइटों और चमकते सितारों की मांग सबसे ज्यादा है.
क्रिसमस कार्ड, सांता सूट और और गिफ्ट की खरीदारी
क्रिसमस कार्ड भी लोगों को खूब भा रहा है. पारंपरिक डिजाइन से लेकर आधुनिक थीम वाले कार्ड बाजार में उपलब्ध हैं. लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को शुभकामनाएं देने के लिए कार्ड खरीदते नजर आ रहे हैं. बच्चों के लिए तो बाजार में एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद हैं. खिलौने, मास्क, ड्रेस, सांता सूट और गिफ्ट पैक बच्चों को खासा आकर्षित कर रहे हैं. माता-पिता बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए जमकर खरीदारी कर रहे हैं.
व्यापारियों के अनुसार, क्रिसमस को लेकर इस बार बाजार में अच्छी रौनक है. लोग इस पर्व का पूरे एक वर्ष इंतजार करते हैं और इसे खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते. दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में बिक्री में तेजी आई है और आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है.
गिरजाघरों में की गई खास सजावट
वहीं, रांची के गिरजाघरों को भी बेहद आकर्षक रूप से सजाया गया है. सेंट मेरी कैथेड्रल, गेल चर्च और अन्य चर्चों में विशेष लाइटिंग और सजावट की गई है. यीशु मसीह के जन्म की झांकी लोगों को आकर्षित कर रही है. प्रार्थना सभाओं और विशेष कार्यक्रमों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं.
रंग-बिरंगी रोशनी से सड़कें जगमग
सिर्फ गिरजाघर ही नहीं, बल्कि शहर की प्रमुख सड़कों को भी सजाया गया है. लाइटिंग की खास व्यवस्था की गई है, जिससे शाम होते ही सड़कें जगमगा उठती हैं. हर ओर इस उत्सव का उमंग और उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है. लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं और त्योहार की खुशियों में शामिल हो रहे हैं.
कुल मिलाकर राजधानी रांची में क्रिसमस का त्योहार सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे और खुशियों का संदेश लेकर आया है. बाजार से लेकर चर्च और सड़कों तक, हर जगह जश्न का माहौल है, जो रांची की गंगा-जमुनी तहजीब और सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाता है.
