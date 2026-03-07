ETV Bharat / state

हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां तेज, करीब 4000 अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

March 7, 2026

हमीरपुर: अग्निवीर योजना के तहत हमीरपुर में 9 से 17 मार्च तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही है. यह भर्ती रैली हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है. अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के अनुसार भर्ती स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं.

एडीसी हमीरपुर अभिषेक गर्ग ने बताया, 'शनिवार को खेलो इंडिया सेंटर में प्रस्तावित अग्निवीर भर्ती रैली के लिए किए जा रहे प्रबंधों का निरीक्षण किया गया है. इस भर्ती रैली में लगभग 4000 अभ्यर्थियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किया है. प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों'.

जिला हमीरपुर में प्रस्तावित अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर प्रशासन और सेना की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं. यह भर्ती रैली खेलो इंडिया सेंटर में आयोजित की जाएगी, जहां अभ्यर्थियों के लिए मूलभूत सुविधाओं के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं. भर्ती रैली में भाग लेने वाले युवाओं को बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

जानकारी के अनुसार इस भर्ती रैली में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उत्तीर्ण किया है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस भर्ती रैली में करीब 4000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे. भर्ती रैली के सफल संचालन की जिम्मेदारी सेना के लगभग 250 जवानों और अधिकारियों के पास होगी. यह रैली आर्मी भर्ती कार्यालय (एआरओ) हमीरपुर की ओर से आयोजित की जाएगी.

भर्ती रैली को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है. इसी कड़ी में शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने खेलो इंडिया सेंटर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान बिजली आपूर्ति, शौचालय, पानी की व्यवस्था, बैठने की सुविधा तथा अन्य जरूरी प्रबंधों का निरीक्षण किया गया. अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि भर्ती रैली से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त कर ली जाएं.

भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट और मेडिकल परीक्षण भी किया जाएगा. इसके लिए मैदान में अलग-अलग व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. प्रशासन और सेना दोनों मिलकर इस आयोजन को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं.

बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में भर्ती रैली की तिथि घोषित की जाएगी. ऐसे में बड़ी संख्या में युवा इस भर्ती रैली का इंतजार कर रहे हैं. प्रशासन का प्रयास है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो.

