हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां तेज, करीब 4000 अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना

हमीरपुर: अग्निवीर योजना के तहत हमीरपुर में 9 से 17 मार्च तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही है. यह भर्ती रैली हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है. अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के अनुसार भर्ती स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं.

एडीसी हमीरपुर अभिषेक गर्ग ने बताया, 'शनिवार को खेलो इंडिया सेंटर में प्रस्तावित अग्निवीर भर्ती रैली के लिए किए जा रहे प्रबंधों का निरीक्षण किया गया है. इस भर्ती रैली में लगभग 4000 अभ्यर्थियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किया है. प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों'.

जिला हमीरपुर में प्रस्तावित अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर प्रशासन और सेना की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं. यह भर्ती रैली खेलो इंडिया सेंटर में आयोजित की जाएगी, जहां अभ्यर्थियों के लिए मूलभूत सुविधाओं के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं. भर्ती रैली में भाग लेने वाले युवाओं को बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

जानकारी के अनुसार इस भर्ती रैली में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उत्तीर्ण किया है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस भर्ती रैली में करीब 4000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे. भर्ती रैली के सफल संचालन की जिम्मेदारी सेना के लगभग 250 जवानों और अधिकारियों के पास होगी. यह रैली आर्मी भर्ती कार्यालय (एआरओ) हमीरपुर की ओर से आयोजित की जाएगी.