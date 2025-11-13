ETV Bharat / state

झारखंड राज्य के 25 सालः स्थापना दिवस पर मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह

झारखंड स्थापना दिवस पर मोरहाबादी मैदान में ड्रोन शो में बिरसा मुंडा का आकाशीय स्वरूप दिखेगा.

Preparation complete in Ranchi for 25th foundation day of Jharkhand state
जिला प्रशासन की संयुक्त प्रेस वार्ता (ETV Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

November 13, 2025

रांची: झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा साझा की.

डीसी ने बताया कि इस बार झारखंड का स्थापना दिवस न केवल राज्य स्तरीय भव्य आयोजन के रूप में बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और गौरव के उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा.

जानकारी देते डीसी और एसएसपी (ETV Bharat)

14 नवंबर को वॉल पेंटिंग और सजावट

डीसी ने बताया कि स्थापना दिवस की पूर्व संध्या यानी 14 नवंबर को रांची शहर के कई स्थानों पर वॉल पेंटिंग की जाएगी. जिसमें झारखंड की कला, लोकजीवन और सांस्कृतिक प्रतीक दर्शाए जाएंगे. सरकारी भवनों और प्रमुख चौकों को रोशनी और झारखंडी थीम से सजाया जाएगा.

15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह

राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा. इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे. डीसी ने बताया कि दर्शक दोपहर 1 बजे तक अपने निर्धारित स्थानों पर बैठ जाएंगे, इसके बाद औपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी. मोरहाबादी मैदान को झारखंड की थीम पर सजाया गया है, जहां मंच पर राज्य की उपलब्धियों और विकास योजनाओं की झलक प्रस्तुत की जाएगी.

16 नवंबर को ऐतिहासिक जतरा का आयोजन

डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि इस बार 16 नवंबर को एक विशेष ‘जतरा’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग चार हजार लोग शामिल होंगे. उन्होंने बताया इस तरह का भव्य जतरा कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ है. यह जतरा जैप-1 परिसर से शुरू होगी और इसमें झांकियां, पारंपरिक नृत्य, वाद्ययंत्र और झारखंड की जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी.

सांस्कृतिक कार्यक्रम और आकर्षक ड्रोन शो

झारखंड स्थापना दिवस समारोह के दौरान रविवार को सुबह 10 बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी. शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें देश-विदेश में झारखंड का नाम रोशन करने वाली प्रसिद्ध गायिका शिल्पा राव प्रस्तुति देंगी.

इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण होगा ड्रोन शो, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा, दिशोम गुरु और झारखंड की पहचान से जुड़ी कलाकृतियों को आकाश में प्रदर्शित किया जाएगा. यह पहली बार होगा जब आसमान में झारखंड की ऐतिहासिक यात्रा और वीर बिरसा मुंडा का आकाशीय स्वरूप दिखेगा.

प्रदर्शनी में दिखेगी झारखंड की पहचान

डीसी ने बताया कि 15 और 16 नवंबर को एक्सिबिशन का आयोजन होगा, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा और झारखंड आंदोलन के महानायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन से जुड़ी जानकारियां और ऐतिहासिक तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी. यह प्रदर्शनी झारखंड की ऐतिहासिक यात्रा और राज्य निर्माण के संघर्ष को रेखांकित करेगी.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

एसएसपी राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्थापना दिवस को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. कुल 10 हजार पुलिस बल को तैनात किया जाएगा, जिसमें 2 हजार अधिकारी और 8 हजार जवान शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि आम लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो.

उत्सव का नया अध्याय

झारखंड स्थापना दिवस का यह 25वां वर्ष राज्य के लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव है. प्रशासन इसे जनभागीदारी और संस्कृति के संगम’ के रूप में मनाने जा रहा है. डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि यह आयोजन झारखंड की पहचान, परंपरा और गौरव का प्रतीक बनेगा. हमारा प्रयास है कि यह उत्सव हर नागरिक के लिए गर्व का अवसर बने.

राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारी
RANCHI
25TH FOUNDATION DAY OF JHARKHAND
RANCHI DC MANJUNATH BHAJANTRI
JHARKHAND FOUNDATION DAY

