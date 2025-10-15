चुनौतियों के बाद भी दीपावली पर 'सुरक्षा की लौ' जलाए खड़े रहेंगे फायरफाइटर्स, लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील
जयपुर में दिवाली के मौके पर होने वाली आग की घटनाओं के लिए फायर फाइटर्स अलर्ट हैं. पढ़िए...
जयपुर : दीपावली पर जब पूरा शहर रोशनी और आतिशबाजी के साथ उल्लास में डूबा होगा, तब जयपुर के 765 फायर फाइटर्स सुरक्षा की चौकसी में मुस्तैद रहेंगे. दीपावली पर आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए सभी फायरमैन की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. 13 फायर स्टेशन और चुनिंदा पुलिस थानों पर टीमें 24 घंटे की तीन शिफ्टों में तैनात रहेंगी. हालांकि, एक एएचएलपी (एरियल हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफार्म) और परकोटे का हाइड्रेंट सिस्टम फिलहाल आउट ऑफ ऑर्डर है. फिर भी फायरमैनों ने कमर कस ली है ताकि किसी भी दुर्घटना की चिंगारी शहर की खुशियों को धुएं में न बदले.
दीपावली पर जब शहर का हर घर दीपों से सजता है, तब कुछ लोग अपने घरों से दूर रहकर पूरे शहर की सुरक्षा में जुटे रहते हैं. ये हैं फायर ब्रिगेड के जवान, जो दूसरों की दीपावली सुरक्षित बनाने के लिए खुद खतरे की आग में उतरते हैं. जयपुर के दोनों नगर निगमों के फायर फाइटर्स हर साल की तरह इस बार भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं, ताकि किसी भी आकस्मिक घटना पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके.
सुरक्षा के सभी इंतजाम सख्त : पिछले वर्ष दीपावली पर 100 से ज्यादा छोटी-बड़ी आग लगने की घटनाएं दर्ज हुई थीं. इसी अनुभव से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा के सभी इंतजाम सख्त किए गए हैं. सभी स्टेशनों पर हेलमेट, फायर सूट, रस्सियां, गमबूट और एग्जॉस्ट फैन जैसे उपकरणों की जांच पूरी कर ली गई है. हालांकि, एक एएचएलपी फिलहाल आउट ऑफ ऑर्डर है और परकोटे क्षेत्र का हाइड्रेंट सिस्टम भी बंद पड़ा है, जिससे फायर टीमों के सामने बड़ी चुनौती है.
फायरमैन की चुनौतियां :
- हेरिटेज निगम की एक एएचएलपी और परकोटे का हाइड्रेंट सिस्टम बंद.
- पुराने शहर में पर्याप्त जल स्रोत नहीं, कई जगह हाइड्रेंट पॉइंट्स निष्क्रिय.
- परकोटे की गलियां दमकलों के लिए चुनौती.
- शहर में कई जगह उलझे हुए बिजली के तार बढ़ाते खतरा.
- दीपावली पर बाजारों और मोहल्लों में बढ़ी भीड़ से दमकलों की आवाजाही मुश्किल.
- तंग गलियों में फायर बाइक से राहत नाकाफी.
छुट्टियां रद्द, 24 घंटे की तैनाती : दीपावली पर शहर में आगजनी और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए तकनीकी दिक्कतों के बावजूद फायरमैन तैयार हैं. सीनियर फायरमैन ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि नगर निगम ने सभी फायरमैन की छुट्टियां पूरी तरह रद्द कर दी हैं. फायर टीम को तीन शिफ्टों में 24 घंटे लगातार तैनात किया गया है, ताकि शहर के किसी भी हिस्से में घटना होने पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके. सभी फायर स्टेशन और कुछ प्रमुख पुलिस थानों पर दमकल और फायरमैन हमेशा तैयार रहेंगे. नागरिकों की सुरक्षा के लिए फायरमैन हर समय चौकस रहेंगे. किसी भी आपात स्थिति में तत्काल फायर व्हीकल और टीम मौके पर पहुंच जाएगी. उन्होंने बताया कि किसी भी कॉल पर महज 20 सेकंड में फायर स्टेशन से दमकल मौके के लिए रवाना हो जाती है.
शहर ही ग्रामीण क्षेत्र तक लगानी पड़ती है दौड़ : दीपावली पर आगजनी की घटनाएं सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहती. ग्रामीण क्षेत्र से भी शिकायत आने पर दमकलें दौड़ानी पड़ती हैं. फायर ऑफिसर राजेंद्र नागर ने बताया कि शहरी इलाकों में कचरे में चिंगारी लगने से आग फैल सकती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कटी हुए फसल के भूसे और सूखी घास में चिंगारी लगने से बड़ी आग लग सकती है. यही वजह है कि फायर विभाग नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, ताकि छोटी चिंगारी भी बड़े हादसे का रूप न ले सके. इसके अलावा घर और प्रतिष्ठानों में दीपक जलाते समय सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि पहले ऐसी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं.
बहरहाल, त्योहार की चकाचौंध में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि लापरवाही की एक छोटी सी चिंगारी किसी की जिंदगी को राख बना सकती है. फायर ब्रिगेड की पूरी टीम 20 घंटे सतर्क रहकर शहर की सुरक्षा में लगी है, लेकिन जिम्मेदारी आमजन की भी है. सावधानी और सजगता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है,। तभी दीपों का ये पर्व चेहरे पर मुस्कान बिखेरता हुआ खुशियों के साथ संपन्न होगा.