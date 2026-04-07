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प्रेमनगर विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप, भीम आर्मी ने घेरा निवास, सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम

भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रेमनगर विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया.विरोध में कार्यकर्ताओं ने विधायक निवास घेरने की कोशिश की.

Premnagar MLA accused of breach
प्रेमनगर विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 7, 2026 at 7:56 PM IST

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सूरजपुर : भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी के निवास का घेराव किया. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके. हालांकि, प्रदर्शन के दौरान विधायक अपने निवास पर मौजूद नहीं थे, जिससे कार्यकर्ताओं में और नाराजगी देखने को मिली.

अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग

दरअसल आंदोलनकारियों का आरोप है कि चुनाव के समय विधायक भूलन सिंह मरावी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय रिंग रोड चौक पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराने का वादा किया था. लेकिन विधायक कार्यकाल को दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं किया गया है. इसी बात को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है.

प्रेमनगर विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप (Etv Bharat)

हमने कई बार प्रतिमा स्थापित करने के मुद्दे को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई.इसके चलते विधायक निवास पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने आए थे-आंदोलनकारी

भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द प्रतिमा स्थापना की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई, तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा.वहीं प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे.

पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए

पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले में सतर्कता बरतते हुए प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने का प्रयास किया. मौके पर मौजूद एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही.

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