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प्रेमनगर विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप, भीम आर्मी ने घेरा निवास, सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम

सूरजपुर : भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी के निवास का घेराव किया. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके. हालांकि, प्रदर्शन के दौरान विधायक अपने निवास पर मौजूद नहीं थे, जिससे कार्यकर्ताओं में और नाराजगी देखने को मिली.





अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग

दरअसल आंदोलनकारियों का आरोप है कि चुनाव के समय विधायक भूलन सिंह मरावी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय रिंग रोड चौक पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराने का वादा किया था. लेकिन विधायक कार्यकाल को दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं किया गया है. इसी बात को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है.

प्रेमनगर विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप (Etv Bharat)