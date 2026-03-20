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प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपये लीटर हुआ महंगा, जानिए आपके शहर का रेट

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद सरकार ने प्रीमियम पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है-

प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा
प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 20, 2026 at 7:12 PM IST

3 Min Read
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पटना : ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का दुनियाभर में असर पड़ रहा है. ऐसे में तेल की कीमतों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को बीपीसीएमल के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड की कीमत में दो रुपये 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, यह बढ़ोतरी 20 मार्च से ही लागू हो गई है. इसी के साथ पटना में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़कर 114.14 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं.

प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा : देशभर में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों 2.09 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है. हालांकि सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है. तेल कंपनियों के फैसले का असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो, जो स्पीड (हाई ऑक्टेन) या प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं.

बिहार के शहरों में कितना बढ़ा दाम? : इस बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार यानी आज से पटना में प्रीमियम पेट्रोल 114.14 रुपये हो गई, जो पहले 112.08 थी, ऐसे में 2.06 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. दरभंगा में कल तक जो प्रीमियम पेट्रोल 113.04 रुपये मिल रहा था, आज बढ़कर 115.04 रुपये हो गया. पूर्णिया में 19 मार्च को प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 113.56 रुपये थी, जो बढ़कर 115.62 रुपये हो गई. आइये जानते हैं कि बिहार की शहरों का रेट.

'हमारी जेब बच गई, हम तो बाइक वाले हैं' : पटना के डाकबंगला चौराहे पर रामजी सिंह अपनी बाइक में पेट्रोल भराने आए थे, जब उनसे प्रीमियम पेट्रोल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''स्पीड या प्रीमियम जैसे पेट्रोल के दाम 2 रुपया प्रति लीटर बढ़ाया गया हैं. नॉर्मल पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर हैं, हम तो बाइक वाले है, हमारी जेब बच गई, इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं हैं. देखिए यह सब ईरान और इजरायल युद्द के कारण हो रहा है.''

'पेट्रोल मिल रहा है.. यह बड़ी बात है' : पटना में पेट्रोल पंप को तेल भराने आए समीर ने कहा कि ''सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हां, लेकिन जो प्रीमियम पेट्रोल खरीदते है, उनकी जेब पर जरूर असर पड़ा है, लेकिन पेट्रोल मिल रहा है यह बड़ी बात है.''

कच्चे तेल की कीमत : बात करें कच्चे तेल की कीमतों की तो इसमें बीते दिन की तुलना में मामूली राहत देखने को मिली है. लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, आज (20 मार्च 2026) की सुबह ब्रेंट क्रूड ऑयल 106.72 डॉलर प्रति बैरल के पार कारोबार करता नजर आया. जबकि, इससे पहले कच्चे तेल कीमत 113.74 डॉलर प्रति बैरल के पार थी.

बढ़े पेट्रोल की कीमत वापस करे सरकार : वहीं विकाससील इंसान पार्टी ने बढ़े प्रीमियम पेट्रोल के दाम को तत्काल वापस लेने की मांग की है. मुकेश सहनी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में मामूली वृद्धि होने के बाद सरकार द्वारा प्रीमियम पेट्रोल पर करीब 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करना जनता के साथ अन्याय है.

"मामूली अंतरराष्ट्रीय बढ़ोतरी पर 2 रुपए प्रतिलीटर की बढ़ोतरी जनता के साथ अन्याय है. जब कच्चे तेल की कीमत कम थी तब उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम क्यों नहीं की?"- मुकेश सहनी, वीआईपी चीफ

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