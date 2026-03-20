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प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपये लीटर हुआ महंगा, जानिए आपके शहर का रेट

पटना : ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का दुनियाभर में असर पड़ रहा है. ऐसे में तेल की कीमतों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को बीपीसीएमल के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड की कीमत में दो रुपये 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, यह बढ़ोतरी 20 मार्च से ही लागू हो गई है. इसी के साथ पटना में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़कर 114.14 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं.

प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा : देशभर में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों 2.09 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है. हालांकि सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है. तेल कंपनियों के फैसले का असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो, जो स्पीड (हाई ऑक्टेन) या प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं.

बिहार के शहरों में कितना बढ़ा दाम? : इस बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार यानी आज से पटना में प्रीमियम पेट्रोल 114.14 रुपये हो गई, जो पहले 112.08 थी, ऐसे में 2.06 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. दरभंगा में कल तक जो प्रीमियम पेट्रोल 113.04 रुपये मिल रहा था, आज बढ़कर 115.04 रुपये हो गया. पूर्णिया में 19 मार्च को प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 113.56 रुपये थी, जो बढ़कर 115.62 रुपये हो गई. आइये जानते हैं कि बिहार की शहरों का रेट.

'हमारी जेब बच गई, हम तो बाइक वाले हैं' : पटना के डाकबंगला चौराहे पर रामजी सिंह अपनी बाइक में पेट्रोल भराने आए थे, जब उनसे प्रीमियम पेट्रोल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''स्पीड या प्रीमियम जैसे पेट्रोल के दाम 2 रुपया प्रति लीटर बढ़ाया गया हैं. नॉर्मल पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर हैं, हम तो बाइक वाले है, हमारी जेब बच गई, इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं हैं. देखिए यह सब ईरान और इजरायल युद्द के कारण हो रहा है.''

'पेट्रोल मिल रहा है.. यह बड़ी बात है' : पटना में पेट्रोल पंप को तेल भराने आए समीर ने कहा कि ''सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हां, लेकिन जो प्रीमियम पेट्रोल खरीदते है, उनकी जेब पर जरूर असर पड़ा है, लेकिन पेट्रोल मिल रहा है यह बड़ी बात है.''