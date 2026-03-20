ETV Bharat / state

गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल का झटका, प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2.35 रुपये बढ़े, वाहनचालकों की बढ़ गई टेंशन

प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2.35 रुपये बढ़े ( ETV Bharat )