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यह आम है खास: रत्नागिरी का हापुस पहुंचा जयपुर, पराली में पकता, बेबी हापुस से जंबो साइज तक की वैरायटी

हापुस की खासियत उसका स्वाद, क्वालिटी और रंगत है. आम को काटने पर अंदर से केसरिया रंग दिखता है, जो इसकी गुणवत्ता का संकेत है.

City residents arrived at the exhibition to purchase Hapus mangoes
एग्जीबिशन में हापुस आम खरीदने पहुंचे शहरवासी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 3:46 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: गर्मी का सीजन हो और आम की बात न हो तो थोड़ा बेमानी सा लगता है. ऐसे में जब बात देश के सबसे चर्चित और प्रीमियम आम रत्नागिरी हापुस की हो तो लोगों की उत्सुकता और बढ़ जाती है. महाराष्ट्र के रत्नागिरी से जयपुर लाए गए हापुस आम यहां लोगों के बीच स्वाद का केंद्र बने हैं. इन्हें कई लोग एल्फांजो मैंगो के नाम से भी जानते हैं. यहां भाटिया भवन में लगी प्रदर्शनी में आए लोगों ने न केवल इन आमों का स्वाद और खुशबू पसंद की, बल्कि इनके प्राकृतिक तरीके से पकाने की प्रक्रिया को भी खासा सराहा.

स्वाद और रंगत से मिली पहचान : रत्नागिरी से जयपुर हापुस आम लेकर आए आर्यन ने बताया कि हापुस आम की सबसे बड़ी खासियत उसका स्वाद, क्वालिटी और रंगत है. आम को काटने पर अंदर से केसरिया रंग दिखता है, जो इसकी गुणवत्ता का संकेत है. स्वाद इतना विशेष होता है कि इसी वजह से इसे हापुस नाम मिला. आर्यन ने बताया कि हापुस आम अलग-अलग आकार में आते हैं. छोटे आकार वाले आमों को बेबी हापुस कहते हैं, जबकि बड़े आकार वाले जंबो हापुस अधिक कीमत में बिकते हैं. आम का आकार जितना बड़ा होता है, उसकी कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है.

रत्नागिरी का हापुस पहुंचा जयपुर. (ETV Bharat Jaipur)

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हरे देखकर लोगों ने पूछे सवाल: प्रदर्शनी में कुछ हरे रंग के आम भी नजर आए. इन्हें देखकर कई लोगों ने सवाल पूछे. इस पर आर्यन बोले, ये आम अभी पूरी तरह पके नहीं हैं. इन्हें पकने में लगभग छह दिन लगेंगे. पकने के बाद इन्हें आठ से नौ दिन तक आराम से खाया जा सकता है. कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं इन आमों को पकाने के लिए किसी प्रकार के इंजेक्शन या केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा. इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि हापुस आम को पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से पकाया जाता है.

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चावल की पराली से पकाए जाते हैं हापुस :आर्यन ने बताया कि हर कैरेट में आमों के साथ चावल की पराली रखी जाती है, जो आम को प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद करती है. ये पराली उन्हीं के खेतों में उगने वाली धान की फसल से प्राप्त होती है. बारिश के मौसम में धान की खेती की जाती है. गर्मियों तक उसकी पराली सुरक्षित रखी जाती है. यही पराली हापुस आम को पकाने का सबसे सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका है. चूंकि ये आम बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी खाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के केमिकल या कृत्रिम तरीके का उपयोग नहीं किया जाता.

City residents arrived at the exhibition to purchase Hapus mangoes
हापुस आम की खासियत. (ETV Bharat gfx)

हर कैरेट पर दर्ज होती है पूरी जानकारी :आर्यन ने बताया कि प्रत्येक कैरेट पर ये स्पष्ट लिखा होता है कि आम की पैकिंग कब की गई. उसमें कितने आम रखे हैं. इससे ग्राहकों को ताजगी और क्वालिटी की सही जानकारी मिलती है. ये पहली बार नहीं है, जब वे किसी दूसरे शहर में हापुस आम लेकर आए हैं. पिछले 17 वर्षों से इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जैसे शहरों में भी वो हापुस आम की प्रदर्शनी और बिक्री कर चुके हैं.

Mangoes being ripened using stubble
पराली से पकाए जा रहे आम (ETV Bharat Jaipur)

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पेड़ पर नहीं पकता हापुस :हापुस आम के उत्पादक अनिल पवार ने बताया कि इसकी खेती पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से की जाती है. नवंबर में आम के पेड़ों पर मोहर यानी फूल आना शुरू होते हैं. इस दौरान किसी प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता. मार्च के आसपास पेड़ों पर आम आना शुरू हो जाते हैं और धीरे-धीरे पकने योग्य फलों की तुड़ाई की जाती है. आम तोड़ने का भी विशेष तरीका होता है. जिस स्थान पर आम का डंठल होता है, वहां गोल आकार जैसी बनावट दिखाई देती है. इसी संकेत से पता लगाया जाता है कि आम तुड़ाई को तैयार है. अनिल पवार ने स्पष्ट किया कि हापुस आम कभी भी पेड़ पर पूरी तरह नहीं पकाया जाता. इसे पेड़ से निकालकर चावल की पराली में रखा जाता है, जहां ये धीरे-धीरे प्राकृतिक रूप से पकता है और बाद में बाजार में बिक्री के लिए भेजा जाता है.

Exhibition held in Raja Park, Jaipur.
जयपुर के राजा पार्क में लगी प्रदर्शनी (ETV Bharat Jaipur)

ऐसे पकते हैं हापुस आम

  • नवंबर में आता है मोहर (फूल)
  • मार्च से शुरू होती है तुड़ाई
  • बिना कीटनाशक की प्राकृतिक खेती
  • डंठल के पास गोल आकार देखकर की जाती है तुड़ाई
  • चावल की पराली और घास में रखे जाते हैं आम
  • किसी केमिकल या इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं
  • 6 से 7 दिन में प्राकृतिक रूप से है पकते
  • पकने के बाद 8-9 दिन तक खाने योग्य

500 दर्जन से शुरू होकर 1600 रुपए तक पहुंचती है कीमत : अनिल पवार ने बताया कि बेबी हापुस आम ₹500 प्रति दर्जन की कीमत में उपलब्ध हैं. इसके बाद आकार और गुणवत्ता के अनुसार 600, 800 और 1000 रुपए प्रति दर्जन तक की वैरायटी मौजूद है. सबसे बड़े जंबो साइज हापुस आम की कीमत ₹1600 प्रति दर्जन तक रखी गई है.

When cut, the Hapus mango appears saffron-colored—a sign of its quality.
हापुस काटने पर केसरिया दिखता है, जो गुणवत्ता का संकेत (ETV Bharat Jaipur)

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