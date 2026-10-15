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सवा लाख दीपों से जगमगा उठा मां कूष्मांडा देवी मंदिर परिसर; घाटमपुर में दीपदान उत्सव

कानपुर: शारदीय नवरात्रि के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा देवी के प्रसिद्ध मंदिर परिसर में बुधवार शाम को अलौकिक दृश्य देखने को मिला. ढलते सूरज की लालिमा के बीच जैसे ही मंदिर परिसर में एक साथ सवा लाख दीये रोशन हुए, पूरा धाम रोशनी से जगमगा उठा. भव्य दीपदान उत्सव को देखने और मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे.



7 लाख झालरों की सजावट: बीते कई वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नवरात्र की चतुर्थी तिथि को यह भव्य दीपदान आयोजित किया जाता है. बुधवार शाम भक्तों ने माता की अगवानी में एक साथ दीये जलाना शुरू किया और देखते ही देखते पूरा मंदिर परिसर दीपों की झिलमिल रोशनी से नहा उठा.



दीपदान के साथ-साथ मंदिर परिसर स्थित पवित्र तालाब, परिक्रमा मार्ग, यज्ञशाला और मुख्य द्वार को करीब 7 लाख बिजली की झालरों से सजाया गया था. यह अद्भुत और विहंगम दृश्य यहां आए श्रद्धालुओं के मन को मोहता नजर आया.



विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया दीपदान: इस धार्मिक अनुष्ठान में बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कार्यक्रम का शुभारंभ घाटमपुर विधायक सरोज कुरील ने दीप प्रज्वलित कर किया. उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण भी मौजूद रहीं.दोनों जनप्रतिनिधियों ने मां कूष्मांडा देवी के चरणों में माथा टेककर संपूर्ण क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की.



सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हाईवे पर पुलिस रही अलर्ट: दीपदान उत्सव में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया.



घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मंदिर पहुंच रहे थे. सुरक्षा के मद्देनजर कानपुर-सागर हाईवे पर पुलिस कर्मी लगातार तैनात रहे और ट्रैफिक को रोक-रोककर श्रद्धालुओं को सुरक्षित हाईवे पार कराकर मंदिर की ओर भेजा गया.



वहीं नगर पालिका अधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार ने बताया कि परिसर में अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए लगातार दिशा-निर्देश दिए जा रहे थे.साथ ही मेले में खोया-पाया केंद्र स्थापित किया गया था, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो.



दीपदान के इस आलौकिक कार्यक्रम के बाद देर रात तक मां के जयकारों से पूरा घाटमपुर क्षेत्र गुंजायमान रहा.