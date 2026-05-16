भक्त मां कर्मा फिल्म का प्रीमियर शो, पूर्व सांसद ने की सरकार से टैक्स फ्री करने की मांग
छत्तीसगढ़ में बनीं हिंदी फिल्म भक्त मां कर्मा का प्रीमियर शो हुआ.इस फिल्म को देखने के लिए पूर्व सांसद परिवार समेत पहुंचे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 16, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 1:36 PM IST
बिलासपुर : बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बनी हिन्दी सिनेमा और लोगों के बीच चर्चित धार्मिक फिल्म भक्त मां कर्मा के पहले दिन प्रीमियर शो में बिलासपुर के पूर्व सांसद लखन लाल साहू विशेष रूप से पहुंचे. फिल्म देखने के बाद उन्होंने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देने वाली प्रेरणादायक धार्मिक फिल्म है.
दर्शकों ने कलाकारों के काम को सराहा
थियेटर में प्रीमियर शो के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक सांस्कृतिक सहित फिल्म जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे. 15 मई को प्रदेश भर रिलीज हुई फिल्म में मां कर्मा की भक्ति, त्याग सेवा और समाज के प्रति समर्पण को निर्माता निर्देशक एवं कलाकारों ने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है. दर्शकों ने भी फिल्म की कहानी, संगीत और कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की.
पूर्व सांसद ने की फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग
परिवार सहित फिल्म देखने पहुंचे पूर्व सांसद लखन लाल साहू ने मीडिया से चर्चा की. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा कि वह राज्य सरकार से इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग करेंगे जिससे अधिक से अधिक लोग इस धार्मिक एवं प्रेरणादायक फिल्म को देख सकें.पूर्व सांसद ने राज्य सरकार से इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की.
वर्तमान समय में ऐसी फिल्मों की आवश्यकता है जो समाज को संस्कार, आस्था और नैतिक मूल्यों का संदेश दें.भक्त मां कर्मा फिल्म समाज में धार्मिक चेतना और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का काम करेगी. इस प्रकार की फिल्मों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति और परंपराएं नई पीढ़ी तक पहुंच सके- लखनलाल साहू,पूर्व सांसद
आपको बता दें कि इस फिल्म की खासियत ये है कि स्वर्गीय आशा भोंसले,कविता कृष्णमूर्ति,उदित नारायण,अल्का याज्ञनिक,साधना सरगम,सुरेश वाडेकर जैसे लीजेन्ड कलाकारों ने आवाज अपनी आवाज दी है फिल्म के तकरीबन सभी गाने कर्णप्रिय है जो कहानी के साथ दर्शकों को अपने बीच बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
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